Strom: Müssen sich deutsche Haushalte auf höhere Preise einstellen?

Dass wir heute nicht vor dem wirtschaftlichen Abgrund stehen, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer tiefgreifenden Transformation der europäischen und insbesondere der deutschen Energielandschaft seit dem Einbruch russischer Gaslieferungen.

Wer im Frühjahr 2026 auf seine Stromrechnung blickt, erlebt keinen Schock wie noch vor vier Jahren. Trotz der massiven geopolitischen Verwerfungen im Nahen Osten und dem damit verbundenen Ölpreisschock bleiben die befürchteten "Mondpreise" beim Strom aus. Während 2022 das Bild von Bäckern und Wirten, die verzweifelt ihre vierstelligen Rechnungen in die Kamera hielten, die Schlagzeilen prägte, ist die Lage aktuell ruhig. Der Strommarkt hat sich vom Ölmarkt entkoppelt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Einer der wichtigsten Stabilisatoren liegt jenseits der Grenze: Frankreichs Atomstrom. 2022 befand sich die französische Kernkraft an einem historischen Tiefpunkt, was Deutschland zwang, teures Gas zur Stromerzeugung zu verbrennen. Heute produzieren die französischen Reaktoren mit einer Gesamtkapazität von mehr als 61 GW wieder zuverlässig. Gleichzeitig hat sich die Wasserkraft in Europa nach der Jahrhundertdürre von 2022 erholt. Diese stabilen Kapazitäten drücken die Preise im gesamten europäischen Verbundnetz.

In den letzten vier Jahren hat Deutschland massiv in Photovoltaik investiert. Solarstrom ist heute so präsent, dass die Börsenpreise an sonnigen Tagen regelmäßig ins Negative rutschen. Die installierte Photovoltaik-Gesamtkapazität in Deutschland ist bis Ende 2025 auf geschätzte 118 GW gestiegen. Der entscheidende Unterschied zu 2022 ist jedoch die Nachrüstung mit Speicherkapazitäten. Batterien fangen heute die Erzeugungsspitzen ab und geben sie in den Abendstunden ab, was die Preisspitzen (Peaks) glättet, die früher den Durchschnittspreis nach oben trieben.

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Obwohl der Iran-Konflikt den Gastransport durch die Straße von Hormus erschwert, ist Deutschland heute besser aufgestellt. Die Abhängigkeit von einer einzigen Quelle wurde durch LNG-Terminals und langfristige Verträge mit Partnern wie Norwegen ersetzt. Da China zudem seine Gasimporte gedrosselt hat, bleibt das globale Angebot für Europa trotz regionaler Krisen stabil genug, um den Strompreis nicht zu infizieren.

Ein oft unterschätzter Faktor sind die Netzinfrastruktur-Investitionen. Engpässe, die 2022 noch zu lokalen Preisexzessen führten, wurden durch Milliardeninvestitionen in das Übertragungsnetz und intelligente Steuerungssysteme reduziert. Zudem stabilisiert der Bund die Netzentgelte durch gezielte Zuschüsse, was den Endkundenpreis effektiv deckelt.

Für den deutschen Mittelstand ist diese Entwicklung lebenswichtig. Während 2022 Strompreise von über 50 ct/kWh viele Betriebe an den Rand der Insolvenz brachten, bewegen sich Neukundentarife heute stabil um die 24 bis 26 ct/kWh. Da die Stromkosten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) oft ein Vielfaches der Treibstoffkosten ausmachen, verhindert die Strompreis-Stabilität eine erneute Inflationswelle bei Dienstleistungen und Handwerksprodukten.

Die Energiekrise 2026 zeigt, dass Europa gelernt hat. Wir befinden uns in einer Ära, in der Elektrizität wichtiger ist als Öl. Durch den Mix aus Erneuerbaren, der Rückkehr der Kernkraft und einem moderneren Netz hat Deutschland ein Schutzschild gegen geopolitische Erpressung aufgebaut. Der Ölpreis mag an der Zapfsäule schmerzen, doch die Lichter in den Fabriken und Haushalten bleiben an – und bezahlbar.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion