🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE

    Energiekrise

    1173 Aufrufe 1173 0 Kommentare 0 Kommentare

    Strom: Müssen sich deutsche Haushalte auf höhere Preise einstellen?

    Durch die Sperrung der Straße von Hormus ist es zu immensen Engpässen unter anderem bei Öl, Gas und Kerosin gekommen. Das erinnert an 2022, als die Strompreise explodierten. Hält die Ruhe an Deutschlands Strommarkt?

    Für Sie zusammengefasst
    Energiekrise - Strom: Müssen sich deutsche Haushalte auf höhere Preise einstellen?
    Foto: wO-Gemini

    Wer im Frühjahr 2026 auf seine Stromrechnung blickt, erlebt keinen Schock wie noch vor vier Jahren. Trotz der massiven geopolitischen Verwerfungen im Nahen Osten und dem damit verbundenen Ölpreisschock bleiben die befürchteten "Mondpreise" beim Strom aus. Während 2022 das Bild von Bäckern und Wirten, die verzweifelt ihre vierstelligen Rechnungen in die Kamera hielten, die Schlagzeilen prägte, ist die Lage aktuell ruhig. Der Strommarkt hat sich vom Ölmarkt entkoppelt.

    Dass wir heute nicht vor dem wirtschaftlichen Abgrund stehen, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer tiefgreifenden Transformation der europäischen und insbesondere der deutschen Energielandschaft seit dem Einbruch russischer Gaslieferungen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu E.ON SE!
    Short
    19,26€
    Basispreis
    1,23
    Ask
    × 14,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    17,00€
    Basispreis
    1,26
    Ask
    × 14,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Einer der wichtigsten Stabilisatoren liegt jenseits der Grenze: Frankreichs Atomstrom. 2022 befand sich die französische Kernkraft an einem historischen Tiefpunkt, was Deutschland zwang, teures Gas zur Stromerzeugung zu verbrennen. Heute produzieren die französischen Reaktoren mit einer Gesamtkapazität von mehr als 61 GW wieder zuverlässig. Gleichzeitig hat sich die Wasserkraft in Europa nach der Jahrhundertdürre von 2022 erholt. Diese stabilen Kapazitäten drücken die Preise im gesamten europäischen Verbundnetz.

    In den letzten vier Jahren hat Deutschland massiv in Photovoltaik investiert. Solarstrom ist heute so präsent, dass die Börsenpreise an sonnigen Tagen regelmäßig ins Negative rutschen. Die installierte Photovoltaik-Gesamtkapazität in Deutschland ist bis Ende 2025 auf geschätzte 118 GW gestiegen. Der entscheidende Unterschied zu 2022 ist jedoch die Nachrüstung mit Speicherkapazitäten. Batterien fangen heute die Erzeugungsspitzen ab und geben sie in den Abendstunden ab, was die Preisspitzen (Peaks) glättet, die früher den Durchschnittspreis nach oben trieben.

    790

    Obwohl der Iran-Konflikt den Gastransport durch die Straße von Hormus erschwert, ist Deutschland heute besser aufgestellt. Die Abhängigkeit von einer einzigen Quelle wurde durch LNG-Terminals und langfristige Verträge mit Partnern wie Norwegen ersetzt. Da China zudem seine Gasimporte gedrosselt hat, bleibt das globale Angebot für Europa trotz regionaler Krisen stabil genug, um den Strompreis nicht zu infizieren.

    Ein oft unterschätzter Faktor sind die Netzinfrastruktur-Investitionen. Engpässe, die 2022 noch zu lokalen Preisexzessen führten, wurden durch Milliardeninvestitionen in das Übertragungsnetz und intelligente Steuerungssysteme reduziert. Zudem stabilisiert der Bund die Netzentgelte durch gezielte Zuschüsse, was den Endkundenpreis effektiv deckelt.

    Für den deutschen Mittelstand ist diese Entwicklung lebenswichtig. Während 2022 Strompreise von über 50 ct/kWh viele Betriebe an den Rand der Insolvenz brachten, bewegen sich Neukundentarife heute stabil um die 24 bis 26 ct/kWh. Da die Stromkosten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) oft ein Vielfaches der Treibstoffkosten ausmachen, verhindert die Strompreis-Stabilität eine erneute Inflationswelle bei Dienstleistungen und Handwerksprodukten.

    Die Energiekrise 2026 zeigt, dass Europa gelernt hat. Wir befinden uns in einer Ära, in der Elektrizität wichtiger ist als Öl. Durch den Mix aus Erneuerbaren, der Rückkehr der Kernkraft und einem moderneren Netz hat Deutschland ein Schutzschild gegen geopolitische Erpressung aufgebaut. Der Ölpreis mag an der Zapfsäule schmerzen, doch die Lichter in den Fabriken und Haushalten bleiben an – und bezahlbar.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Energiekrise Strom: Müssen sich deutsche Haushalte auf höhere Preise einstellen? Durch die Sperrung der Straße von Hormus ist es zu immensen Engpässen unter anderem bei Öl, Gas und Kerosin gekommen. Das erinnert an die Energiekrise von 2022, als die Strompreise in Europa explodierten. Doch diesmal herrscht an Deutschlands Strommarkt Ruhe.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     