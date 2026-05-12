SAP beteiligt sich an deutschem Tech-Start-up n8n zu Milliardenbewertung
- n8n Bewertung bei 5,2 Milliarden US-Dollar
- SAP integriert n8n Technologie ins KI Produktbündel
- SAP kaufte Anteile, n8n bietet Automatisierung
WALLDORF/ORLANDO/BERLIN (dpa-AFX) - Europas größter Softwareanbieter SAP hat sich an dem deutschen Software-Start-up n8n beteiligt. Das strategische Investment bewerte die junge deutsche Firma mit 5,2 Milliarden US-Dollar, teilte n8n-Gründer und -Chef Jan Oberhauser am Dienstag mit. Das sei mehr als doppelt so viel wie bei einer Finanzierungsrunde rund ein Jahr zuvor. Die Berliner machten die Ankündigung am Rande der SAP-Kundenmesse Sapphire in Orlando (Florida). Eine Investitionssumme nannten das Start-up und der Dax -Konzern allerdings nicht.
SAP will zudem die Technologie von n8n seinen Kunden im SAP-Produktbündel rund um Künstliche Intelligenz (KI) anbieten. Zugleich hat SAP einen Fonds für 100 Millionen Euro aufgelegt, mit dem SAP-Partner bei ihren Kunden die Einführung von KI-Software beschleunigen sollen.
SAP habe Alteigentümern einige Anteile abgekauft, sagte Oberhauser der Nachrichtenagentur Bloomberg im Interview. n8n bietet Software-Automatisierungstools an, mit denen Kunden unter anderem KI-Agenten bauen können./men/jsl/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 143,1 auf Tradegate (12. Mai 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -4,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,83 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 174,91 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 216,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von -35,44 %/+61,40 % bedeutet.
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Der wichtigste Wandel:
SAP transformiert sich von einem klassischen Softwareanbieter zu einem Cloud- und KI-Konzern.
Früher:
* Einmalige Lizenzverkäufe
* klassische Unternehmenssoftware
Heute:
* Cloud-Abos
* wiederkehrende Umsätze
* KI-Integration in Unternehmensprozesse
* Plattformgeschäft
Das ist für Investoren langfristig deutlich attraktiver, weil die Einnahmen planbarer und profitabler werden.
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Die wichtigsten Wachstumstreiber
1. Cloud-Geschäft boomt
Das Cloud-Wachstum bleibt extrem stark:
* Cloudumsatz +19 %
* währungsbereinigt sogar +27 %
* Cloud ERP Suite +23–30 %
* riesiger Auftragsbestand („Cloud Backlog“) von rund 22 Mrd. €
Das ist momentan der wichtigste Punkt für Analysten.
Viele sehen SAP inzwischen eher als europäischen Cloud-/KI-Wert statt als klassischen DAX-Softwarekonzern.
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2. KI könnte riesiger Hebel werden
SAP integriert KI inzwischen fast überall:
* automatisierte Geschäftsprozesse
* KI-Assistent „Joule“
* KI in Buchhaltung, Einkauf, Personalwesen
* Automatisierung für Großunternehmen
Besonders wichtig:
SAP sitzt auf gigantischen Unternehmensdaten. Genau das könnte im KI-Zeitalter extrem wertvoll werden.
Viele Unternehmen vertrauen SAP bereits ihre Kernprozesse an:
* Finanzen
* Logistik
* Einkauf
* Personal
* Produktion
Dadurch hat SAP einen enormen Burggraben.
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3. 2027 könnte ein Mega-Katalysator werden
Ein riesiger Faktor:
Für ältere SAP-Systeme endet 2027 schrittweise der Support.
Dadurch müssen viele Unternehmen auf neue Cloudlösungen wechseln.
SAP steckt den heutigen Dividendenabschlag gut weg. Wenn man die 2,5€ mit einrechnet, scheint der Widerstand bei 150 überwunden zu sein. Es wird wieder langsam.