SAP beteiligt sich an deutschem Tech-Start-up n8n zu Milliardenbewertung

SAP habe Alteigentümern einige Anteile abgekauft, sagte Oberhauser der Nachrichtenagentur Bloomberg im Interview. n8n bietet Software-Automatisierungstools an, mit denen Kunden unter anderem KI-Agenten bauen können./men/jsl/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 143,1 auf Tradegate (12. Mai 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -4,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,83 %.

Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 174,91 Mrd..

SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 216,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von -35,44 %/+61,40 % bedeutet.