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    SAP beteiligt sich an deutschem Tech-Start-up n8n zu Milliardenbewertung

    Für Sie zusammengefasst
    • n8n Bewertung bei 5,2 Milliarden US-Dollar
    • SAP integriert n8n Technologie ins KI Produktbündel
    • SAP kaufte Anteile, n8n bietet Automatisierung
    SAP beteiligt sich an deutschem Tech-Start-up n8n zu Milliardenbewertung
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    WALLDORF/ORLANDO/BERLIN (dpa-AFX) - Europas größter Softwareanbieter SAP hat sich an dem deutschen Software-Start-up n8n beteiligt. Das strategische Investment bewerte die junge deutsche Firma mit 5,2 Milliarden US-Dollar, teilte n8n-Gründer und -Chef Jan Oberhauser am Dienstag mit. Das sei mehr als doppelt so viel wie bei einer Finanzierungsrunde rund ein Jahr zuvor. Die Berliner machten die Ankündigung am Rande der SAP-Kundenmesse Sapphire in Orlando (Florida). Eine Investitionssumme nannten das Start-up und der Dax -Konzern allerdings nicht.

    SAP will zudem die Technologie von n8n seinen Kunden im SAP-Produktbündel rund um Künstliche Intelligenz (KI) anbieten. Zugleich hat SAP einen Fonds für 100 Millionen Euro aufgelegt, mit dem SAP-Partner bei ihren Kunden die Einführung von KI-Software beschleunigen sollen.

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    SAP habe Alteigentümern einige Anteile abgekauft, sagte Oberhauser der Nachrichtenagentur Bloomberg im Interview. n8n bietet Software-Automatisierungstools an, mit denen Kunden unter anderem KI-Agenten bauen können./men/jsl/jha

    SAP

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 143,1 auf Tradegate (12. Mai 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -4,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 174,91 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 216,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von -35,44 %/+61,40 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kursimpulse durch KI‑Agenten und die Dremio‑Transaktion, die SAPs Datacloud stärkt; Anleger sehen damit Fundamentals und Kundenbindung untermauert. Erwähnt werden Einstiege um 150 € mit Kurszielen 180–190 €, der Ex‑Dividendenabschlag (~2,5 €) und Tagesstart um ~156 €. Sektor‑Schwäche bremst, technisch sind Widerstand bei ~150 und die 50‑Tagelinie sowie fehlende Führungsrolle im Markt Thema.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

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    dpa-AFX
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