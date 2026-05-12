BARCLAYS stuft HSBC HLDGS auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC nach einer Kapitalmarktveranstaltung der Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1500 Pence belassen. Das Treffen mit dem Finanzvorstand sei von Zuversicht hinsichtlich der Ertragsaussichten im gesamten Bankgeschäft und einem anhaltenden Engagement in puncto Kostenkontrolle geprägt gewesen, schrieb Aman Rakkar in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 11:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 11:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 11:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 11:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 15,17EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Aman Rakkar
Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 15
Kursziel alt: 15
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Aman Rakkar
Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 15
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