BARCLAYS stuft HSBC HLDGS auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC nach einer Kapitalmarktveranstaltung der Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1500 Pence belassen. Das Treffen mit dem Finanzvorstand sei von Zuversicht hinsichtlich der Ertragsaussichten im gesamten Bankgeschäft und einem anhaltenden Engagement in puncto Kostenkontrolle geprägt gewesen, schrieb Aman Rakkar in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 11:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 11:57 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 15,17EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Aman Rakkar

Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 15

Kursziel alt: 15

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 15,00 £ , was eine Steigerung von +14,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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