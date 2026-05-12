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    [Einfach gedacht] RELOADED: Wie hoch sind die Risiken von "Private Credit" wirklich?

    "Die Risiken bei Private Credit steigen". Das war mein Intro in meiner Beobachtung der Situation, die ich vor einem halben Jahr angestellt hatte. Und ich lag mit meiner Einschätzung relativ gut im Wind, auch wenn sich die Gründe für die stürmische See teilweise verändert haben. Die Folgen sind gleich geblieben und Anleger haben mit Schlagseiten, Boot im Wasser und so manchem leckgeschlagenen Kiel zu kämpfen.

    Und Aussicht auf Besserung besteht nicht - noch nicht. Erst dürfte es noch schlimmer werden, bevor es wieder besser wird. Aber das muss keine wirklich schlechte Nachricht sein...

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    Michael C. Kissig
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    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
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    Verfasst von Michael C. Kissig
    [Einfach gedacht] RELOADED: Wie hoch sind die Risiken von "Private Credit" wirklich? "Die Risiken bei Private Credit steigen". Das war mein Intro in meiner Beobachtung der Situation, die ich vor einem halben Jahr angestellt hatte. Und ich lag mit meiner Einschätzung relativ gut im Wind, auch wenn sich die Gründe für die stürmische …
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