Börsenstart USA - 12.05. - US Tech 100 schwach -0,96 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:14) bei 49.392,11 PKT und fällt um -0,63 %.

Top-Werte: Walmart +2,05 %, Amgen +1,62 %, McDonald's +1,61 %, Merck & Co +1,57 %, Johnson & Johnson +1,51 %

Flop-Werte: Boeing -1,62 %, Caterpillar -1,61 %, Goldman Sachs Group -1,51 %, Amazon -0,85 %, Salesforce -0,78 %

Der US Tech 100 steht bei 29.029,39 PKT und verliert bisher -0,96 %.

Top-Werte: Insmed +6,59 %, Alnylam Pharmaceuticals +3,60 %, IDEXX Laboratories +2,70 %, AppLovin Registered (A) +2,38 %, Vertex Pharmaceuticals +2,14 %

Flop-Werte: Qualcomm -6,27 %, SanDisk Corporation -5,04 %, Applied Materials -4,92 %, Intel -3,94 %, NXP Semiconductors -3,74 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.367,70 PKT und fällt um -0,60 %.

Top-Werte: Zebra Technologies (A) +14,71 %, Simon Property Group +3,69 %, Amphenol Registered (A) +3,36 %, Insulet +3,27 %, Arista Networks +3,14 %

Flop-Werte: Qualcomm -6,27 %, Dell Technologies Registered (C) -5,12 %, SanDisk Corporation -5,04 %, Applied Materials -4,92 %, Corning -4,69 %