RTL Group Aktie stürzt ab. Was steckt dahinter? 12.05.2026

Die RTL Group Aktie ist bisher um -6,69 % auf 30,33€ gefallen. Das sind -2,18 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der RTL Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,54 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,69 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Die RTL Group ist ein führender europäischer TV- und Streaming-Konzern (u.a. RTL Deutschland, M6). Kerngeschäft: werbefinanzierte Free-TV-Sender, Streaming (RTL+), Content-Produktion (Fremantle) und Vermarktung. Starke Position in Deutschland, Frankreich, Benelux. Hauptkonkurrenten: ProSiebenSat.1, öffentlich-rechtliche Sender, Netflix, Disney+. USP: Kombination aus Reichweite, lokaler Premium-Content und eigener Produktion.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei RTL Group abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -18,63 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RTL Group Aktie damit um -7,07 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,22 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -12,57 % verloren.

Während RTL Group deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,33 %.

RTL Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,07 % 1 Monat -21,22 % 3 Monate -18,63 % 1 Jahr -4,95 %

Informationen zur RTL Group Aktie

Stand: 12.05.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 155 Mio. RTL Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,70 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Television Francaise 1 TF1, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,52 %. AstraZeneca notiert im Plus, mit +1,46 %. ProSiebenSat.1 Media notiert im Minus, mit -2,03 %. Warner Bros. Discovery (A) legt um +0,54 % zu

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Ob die RTL Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RTL Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.