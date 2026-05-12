Fury ernennt Senior Director, Environment and Permits

TORONTO, Kanada – 12. Mai 2026 / IRW-Press / Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) („Fury“ oder das „Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mi ... – freut sich, die Ernennung von Annie Blier zur Senior Director, Environment and Permits, bekannt zu geben. Sie wird die Umweltstrategie, technische Studien und den Genehmigungsfahrplan leiten, die erforderlich sind, um das hochgradige Goldprojekt Eau Claire („Eau Claire“ oder das „Projekt“) in Richtung Machbarkeit voranzubringen, und gleichzeitig eine proaktive, respektvolle Zusammenarbeit mit indigenen Völkern und lokalen Gemeinden unterstützen.

Mit über 20 Jahren Erfahrung im Bergbau hat Frau Blier Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungen geleitet, Genehmigungen auf Provinz- und Bundesebene koordiniert und Umweltmanagementsysteme über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg implementiert – von der Exploration und dem Bau bis hin zum Betrieb und der Stilllegung. Zu ihrem Hintergrund gehören die Leitung multidisziplinärer Teams, die Führung technischer Berater sowie die Pflege enger Arbeitsbeziehungen zu Aufsichtsbehörden und Regierungsstellen, um Genehmigungsfristen einzuhalten und Compliance-Verpflichtungen zu erfüllen. Frau Blier hatte leitende Positionen bei verschiedenen Bergbauunternehmen inne, darunter 15 Jahre lang als Direktorin für nachhaltige Entwicklung bei der IAMGOLD Corporation sowie bei Hecla Québec.

Frau Blier bringt zudem umfassende Erfahrung im Bereich der Beziehungen zu indigenen Völkern und Gemeinden mit, einschließlich der Unterstützung von Konsultationsprozessen, der Einrichtung von Kommunikationsinstrumenten für Interessengruppen und der Teilnahme an Verhandlungen, die zu Vereinbarungen und Kooperationsrahmen geführt haben. Ihr Ansatz verbindet Umweltleistung mit sinnvollem Engagement – und hilft Projekten dabei, wichtige ökologische und soziale Risiken frühzeitig zu erkennen und zu bewältigen.

„Wir freuen uns, Annie im Fury-Team willkommen zu heißen, während wir das Projekt Eau Claire in Richtung Machbarkeitsstudie vorantreiben. Annies Beitrag wird entscheidend dazu beitragen, einen klaren Fahrplan für Umweltaspekte und Genehmigungen zu definieren und umzusetzen, um sicherzustellen, dass Umfang, Abfolge, Budgets und kritische Pfadaktivitäten mit unseren Entwicklungszielen in Einklang stehen“, kommentierte Tim Clark, CEO von Fury. „Wir freuen uns auch darauf, die Praktiken zur Einbindung der indigenen Bevölkerung und der Gemeinden zu stärken, indem wir die Perspektiven der Gemeinden in die Projektplanung einbeziehen und das für eine langfristige, verantwortungsvolle Entwicklung erforderliche Vertrauen aufbauen.“