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    Besonders beachtet!

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    Rheinmetall Aktie heute im Minus - 12.05.2026

    Am 12.05.2026 ist die Rheinmetall Aktie, bisher, um -2,35 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Besonders beachtet! - Rheinmetall Aktie heute im Minus - 12.05.2026
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

    Rheinmetall Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.05.2026

    Die Rheinmetall Aktie ist bisher um -2,35 % auf 1.155,20 gefallen. Das sind -27,80  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,12 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.155,20, mit einem Minus von -2,35 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Rheinmetall abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -28,85 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -17,54 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,01 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Rheinmetall auf -27,64 %.

    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,54 %
    1 Monat -23,01 %
    3 Monate -28,85 %
    1 Jahr -32,64 %
    Stand: 12.05.2026, 16:01 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um Rheinmetall: Die Kursentwicklung nach dem Abwärtsausbruch, mögliche Kursziele und Bewertungen (KGV-Überlegung) stehen im Fokus. Fundamentale Argumente betonen hohe Auftragseingänge und einen zu 2026 gesicherten Umsatz durch Verträge sowie steigende NATO-Verteidigungsausgaben. Gleichzeitig wird ein ca. 15%-Umsatzrückgang im Q1 und Übernahmeaktivitäten als Risiko genannt; Beobachtung der Q2-Zahlen wird empfohlen.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,14 Mrd. € wert.

    DAX, Ambiq Micro Incorporation & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag


    Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

    Rheinmetall AG: René Gansauge, buy


    Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 12.05.2026 / 14:17 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

    Rheinmetall AG: René Gansauge, Kauf


    Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 12.05.2026 / 14:17 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,45 %. Thales notiert im Minus, mit -0,18 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,41 %. Lockheed Martin legt um +1,22 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,45 %.

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    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    -2,33 %
    -17,54 %
    -23,01 %
    -28,85 %
    -32,64 %
    +354,38 %
    +1.298,25 %
    +1.706,41 %
    +49.766,21 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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