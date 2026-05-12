Rheinmetall Aktie heute im Minus - 12.05.2026

Die Rheinmetall Aktie ist bisher um -2,35 % auf 1.155,20€ gefallen. Das sind -27,80 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,12 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.155,20€, mit einem Minus von -2,35 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Rheinmetall abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -28,85 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -17,54 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,01 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Rheinmetall auf -27,64 %.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,54 % 1 Monat -23,01 % 3 Monate -28,85 % 1 Jahr -32,64 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Stand: 12.05.2026, 16:01 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um Rheinmetall: Die Kursentwicklung nach dem Abwärtsausbruch, mögliche Kursziele und Bewertungen (KGV-Überlegung) stehen im Fokus. Fundamentale Argumente betonen hohe Auftragseingänge und einen zu 2026 gesicherten Umsatz durch Verträge sowie steigende NATO-Verteidigungsausgaben. Gleichzeitig wird ein ca. 15%-Umsatzrückgang im Q1 und Übernahmeaktivitäten als Risiko genannt; Beobachtung der Q2-Zahlen wird empfohlen.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,14 Mrd. € wert.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 12.05.2026 / 14:17 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 12.05.2026 / 14:17 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,45 %. Thales notiert im Minus, mit -0,18 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,41 %. Lockheed Martin legt um +1,22 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,45 %.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.