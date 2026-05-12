AKTIE IM FOKUS
Scout24 ziehen an - Händler lobt neue Ziele
- Scout24 kündigt vorzeitiges Übertreffen der Ziele an
- Aktienkurs stieg auf 73,30 Euro plus 3,7 Prozent
- Ebitda-Marge soll bis 2028 bei rund 64 Prozent liegen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Das versprochene vorzeitige Übertreffen von Unternehmenszielen hat Scout24 am Dienstagnachmittag beflügelt. Nach einem Kurssprung von bis zu 5,7 Prozent behaupteten die Aktien zuletzt ein Plus von 3,7 Prozent auf 73,30 Euro. Damit führte der Internetportal-Betreiber die Gewinnerliste im Dax an. Das Minus seit Jahresbeginn dämmten die Titel auf knapp 15 Prozent ein.
Scout24 kündigte auf seinem diesjährigen Kapitalmarkttag an, die vor zwei Jahren vorgestellten Wachstumsziele allesamt vorzeitig übertreffen zu wollen - auch dank neuer Produkte und Künstlicher Intelligenz. Im Rahmen des neuen Finanz- und Wachstumsplans für die kommenden zwei Jahre soll die operative Ergebnismarge (Ebitda) aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit bis 2028 auf rund 64 Prozent steigen. Das angestrebte jährliche Umsatzplus soll am oberen Ende des bisher angepeilten, hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Zehnerprozentbereichs liegen.
Ein Börsenhändler sprach von insgesamt positiven Nachrichten. Die für 2028 angepeilte Ebitda-Marge liege über der Konsensschätzung./gl/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 24.034 auf Ariva Indikation (12. Mai 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um +7,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 5,50 Mrd..
Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 102,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 103,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 126,00EUR was eine Bandbreite von +40,23 %/+71,55 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Scout24 - A12DM8 - DE000A12DM80
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Die Bodenbildung scheint bereits abgeschlossen und ein Aufwärtstrend ganz am Anfang zu sein.
erst abends gesehen, dass der kurs mal runter auf 64 war. schade, dort hätte ich vermutlich die pos gedoppelt.
zahlen sind gut. mit dem einsatz von KI wirds hier mit den kosten runtergehen.