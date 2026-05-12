Jefferies belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 29 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,66 % und einem Kurs von 24,25 auf Tradegate (12. Mai 2026, 16:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +19,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +47,49 %.

Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 7,34 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -18,20 %/+43,15 % bedeutet.