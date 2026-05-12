ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 29 Euro
- Jefferies bestätigt Buy Bewertung und Kursziel 29
- Östberg kündigt Rücktritt als Vorstandschef für 2027 an
- Aspex fordert personelle Änderungen bei Delivery Hero
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich des für 2027 angekündigten Rücktritts von Vorstandschef und Mitgründer Niklas Östberg auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Er schließe sich dem Glückwunsch-Chor für Östbergs Leistungen gerne an, schrieb Giles Thorne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch was den Markt betreffe, dürften viele die Ansicht des Großaktionärs Aspex teilen, dass personelle Veränderungen beim Essenlieferanten notwendig seien./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,66 % und einem Kurs von 24,25 auf Tradegate (12. Mai 2026, 16:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +19,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +47,49 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 7,34 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -18,20 %/+43,15 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 29 Euro
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Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
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Unglaublich detailliert und knallhart recherchiert! Bitte weiter so. :)