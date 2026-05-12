K+S Aktie heute im Plus - 12.05.2026

Die K+S Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +2,44 % auf 15,520€. Damit gewinnt die Aktie +0,370 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die K+S Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,30 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 15,520€, mit einem Plus von +2,44 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

K+S ist ein Rohstoffkonzern mit Fokus auf Kali- und Salzprodukte für Landwirtschaft (Düngemittel) und Industrie. Hauptprodukte: Kalidünger, Industriesalze, Auftausalz, Spezialsalze. Marktstellung: Einer der führenden Kaliproduzenten Europas. Wichtige Konkurrenten: Nutrien, Mosaic, Yara, ICL. Mögliche USPs: starke Position im europäischen Düngemittel- und Salzmarkt, eigene Lagerstätten, Logistiknetz in Europa.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der K+S Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +3,73 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die K+S Aktie damit um -5,83 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,94 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in K+S eine positive Entwicklung von +21,52 % erlebt.

K+S Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,83 % 1 Monat -4,94 % 3 Monate +3,73 % 1 Jahr -4,63 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur K+S Aktie

Stand: 12.05.2026, 16:16 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aspekte rund um K+S. Die Gewinnverwendung sieht eine Dividende von 0,07 € je Aktie vor, Rest in Gewinnrücklagen, was auf Unzufriedenheit mit der Ausschüttung stößt. Vor der Hauptversammlung und dem Q1-Bericht (11. Mai 2026) wird über potenzielle Kursreaktionen diskutiert, auch rund um die 16‑Euro-Marke. Politische Risiken/ Handelsbeschränkungen belasten die Stimmung und könnten den Kurs drücken.

Informationen zur K+S Aktie

Es gibt 179 Mio. K+S Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,78 Mrd. € wert.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für K+S von 10,20 auf 10,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Tristan Lamotte passte seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar an die Quartalszahlen an. Mit …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von The Mosaic, Nutrien und Co.

The Mosaic, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,84 %. Nutrien notiert im Minus, mit -0,69 %.

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Ob die K+S Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur K+S Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.