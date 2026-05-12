Hessens Finanzminister übernimmt Aufsicht bei Fraport

Auch die übrigen Vorschläge des Unternehmens gingen bei den Aktionären glatt durch: Sie stimmten allen Punkten zu, einschließlich der Dividende von 1 Euro pro Aktie./ceb/DP/jha

Wo bleibt die gute Nachricht?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 69,60 auf Tradegate (12. Mai 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +0,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,87 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,42 Mrd..

Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -3,25 %/+37,18 % bedeutet.