Hessens Finanzminister übernimmt Aufsicht bei Fraport
- Alexander Lorz übernimmt Aufsichtsratsvorsitz
- Als Vertreter des Landes Hessen in den Aufsichtsrat
- Hessen größter Anteilseigner, Dividende 1 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Hessens Finanzminister Alexander Lorz (CDU) hat den Vorsitz im Aufsichtsrat des Flughafenbetreibers Fraport AG übernommen. Er folgt auf seinen Parteifreund und Amtsvorgänger Michael Boddenberg, der sein Amt nach sechsjähriger Tätigkeit niedergelegt hat.
Zuvor hatten die Aktionäre der Fraport Lorz als Vertreter des Landes Hessen in das Kontrollgremium gewählt. Im Anschluss an die Hauptversammlung wählte dann der neu zusammengesetzte Aufsichtsrat aus seiner Mitte Lorz als neuen Vorsitzenden. Hessen ist der größte Anteilseigner bei dem MDax -Konzern.
Auch die übrigen Vorschläge des Unternehmens gingen bei den Aktionären glatt durch: Sie stimmten allen Punkten zu, einschließlich der Dividende von 1 Euro pro Aktie./ceb/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 69,60 auf Tradegate (12. Mai 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +0,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,87 %.
Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,42 Mrd..
Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -3,25 %/+37,18 % bedeutet.