Goldpreis
Goldpreis stürzt ab -1,10 % auf 4.683,28 USD
Starker Abverkauf: Gold verliert -1,10 % in 24h.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,03 %
|1 Monat
|+0,32 %
|3 Monate
|-7,27 %
|1 Jahr
|+43,77 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 5.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 3.257,38USD. Heute notiert Gold bei 4.683,28USD. Ihr Einsatz wäre nun 7.188,71USD wert – ein Zuwachs von +43,77 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes Sentiment zu Gold. Die 14-Tage-Entwicklung ist uneinheitlich; Aufwärtsziele um 4720–5100 USD (Ende Mai/Anfang Juni) werden diskutiert. China kauft weiter; Indien will Käufe pausieren, was Nachfrage drücken könnte. Ölpreis-Gold-Beziehung sowie geopolitische Risiken dominieren. Gesamteindruck: leichte Aufwärtsdynamik, aber mit Rücksetz-Unsicherheit. wallstreetONLINE-Forum
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|365,35EUR
|-0,41 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|128,61EUR
|-0,43 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|265,72EUR
|-0,71 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|440,16EUR
|-0,71 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|110,27EUR
|-0,28 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|679,80EUR
|-0,34 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|383,16EUR
|-0,45 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|77,58EUR
|-0,33 %
|Long
|1
|0,00
|128,50EUR
|-1,15 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,473EUR
|-0,46 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.