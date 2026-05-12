Goldpreis stürzt ab -1,10 % auf 4.683,28 USD

-1,10 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,03 % 1 Monat +0,32 % 3 Monate -7,27 % 1 Jahr +43,77 %

Mit einem Minus vonnotiert Gold bei 4.683,28. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 5.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 3.257,38USD. Heute notiert Gold bei 4.683,28USD. Ihr Einsatz wäre nun 7.188,71USD wert – ein Zuwachs von +43,77 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes Sentiment zu Gold. Die 14-Tage-Entwicklung ist uneinheitlich; Aufwärtsziele um 4720–5100 USD (Ende Mai/Anfang Juni) werden diskutiert. China kauft weiter; Indien will Käufe pausieren, was Nachfrage drücken könnte. Ölpreis-Gold-Beziehung sowie geopolitische Risiken dominieren. Gesamteindruck: leichte Aufwärtsdynamik, aber mit Rücksetz-Unsicherheit. wallstreetONLINE-Forum