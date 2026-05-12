Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 12.05.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.05.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Münchener Rück
Tagesperformance: -6,15 %
Tagesperformance: -6,15 %
Platz 1
Performance 1M: -16,27 %
Performance 1M: -16,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück
Im wallstreetonline-Forum zur Münchener Rück ist das Sentiment gemischt bis leicht optimistisch. Fundamentale Signale: Quartal positiv, Dividendenrendite >5%, KGV um 7–9; Insiderkauf (Dr. Rieß) spricht für Unterbewertung. Technisch: EMA200-Unterstützung, Abverkauf als überzogen; teils Erwartung einer Erholung. Unter 400 als möglich diskutiert. 14‑Tage-Kursentwicklung ist in den Beiträgen nicht eindeutig angegeben.
Zalando
Tagesperformance: -5,68 %
Tagesperformance: -5,68 %
Platz 2
Performance 1M: -15,27 %
Performance 1M: -15,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Anleger-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum gemischt. Fundamentale Aspekte positiv: Q1-Zahlen stark (Umsatz +23,8%, GMV +21,7%, bereinigtes EBIT +39%), KI-Optimierung, About-You-Übernahme als potenzieller Gamechanger. Technisch/mentales Umfeld: Short-Druck, HV-Diskussionen, ARP-/Leerverkäufer-Daten. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil; Trend bleibt unklar.
Bayer
Tagesperformance: +4,58 %
Tagesperformance: +4,58 %
Platz 3
Performance 1M: -8,55 %
Performance 1M: -8,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt, tendenziell positiv: Q1-Zahlen solide, Crop-Science-Pipeline gut, Pharma legt mit Nubeqa/Kerendia zu. JPMorgan belässt Bayer auf Overweight (Ziel 50 EUR). Einige hoffen auf 20–30% Aufwärtsmomentum, andere warnen vor Rückschlägen trotz optimistischer Basis. Die 14‑Tage-Kursentwicklung wird nicht exakt beziffert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
Qiagen
Tagesperformance: +4,34 %
Tagesperformance: +4,34 %
Platz 4
Performance 1M: -20,98 %
Performance 1M: -20,98 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -4,29 %
Tagesperformance: -4,29 %
Platz 5
Performance 1M: +5,44 %
Performance 1M: +5,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Siemens Energy gemischt. Positive Signale aus Q2 und der Prognoseerhöhung (Beitrag 2) sowie starke Zahlen zu Grid Technologies/FCF (Beitrag 10) deuten auf Aufwärtsmomentum und neues Kursziel um 220€. Widerstände bei 188–190€, während einige Beiträge Abwärts- oder Sell-off-Szenarien erwähnen (Beitrag 1, 13). Die 14‑Tage-Entwicklung wird nicht mit Prozent angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Scout24
Tagesperformance: +4,14 %
Tagesperformance: +4,14 %
Platz 6
Performance 1M: +14,38 %
Performance 1M: +14,38 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,84 %
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 7
Performance 1M: +43,11 %
Performance 1M: +43,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum: sachliche, überwiegend positive Sicht zu Infineon. Q2: Umsatz im Rahmen, Segmentergebnis enttäuschte; Ausblick Q3 positiv, Jahresprognose angehoben. ITC-Urteil stärkt Patentportfolio. Analystenstimmen überwiegend konstruktiv; Ziel in Richtung drei Ziffern. Kurzfristig wird Gewinnmitnahme erwartet. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist im Beitrag nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,27 %
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 8
Performance 1M: -22,24 %
Performance 1M: -22,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich gemischtes Sentiment zu Rheinmetall. Fundamentale Perspektiven durch Aufträge/Militärgeschäft positiv; NATO-Ausgaben könnten langfristig helfen. Gleichzeitig 15% Umsatz-Enttäuschung und Unsicherheit bleiben. Technisch wird 1.139 € als Einstieg genannt; Chartziele 1.400 € bzw. 800 €. Insgesamt vorsichtig; 14‑Tage-Delta wird nicht eindeutig genannt.
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: -2,20 %
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 9
Performance 1M: -11,05 %
Performance 1M: -11,05 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 66,29%
|PUT: 33,71%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 32,58 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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