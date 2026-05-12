Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 12.05.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.05.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +11,60 %
Tagesperformance: +11,60 %
Platz 1
Performance 1M: +11,69 %
Performance 1M: +11,69 %
IONOS Group
Tagesperformance: +7,66 %
Tagesperformance: +7,66 %
Platz 2
Performance 1M: +28,98 %
Performance 1M: +28,98 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -6,83 %
Tagesperformance: -6,83 %
Platz 3
Performance 1M: +58,39 %
Performance 1M: +58,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Das wallstreetONLINE-Forum zu SILTRONIC AG zeigt überwiegend bullische Stimmung. KI-/Chip-Wachstum treibt Wafer-Nachfrage; Kosten- und Liquiditätsmanagement stärkt Profitabilität; neue Fabrik in Singapur gilt als Upside-Katalysator. Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen wird nicht numerisch beziffert, aber Berichte sprechen von steigenden Kursen und hoher Volatilität. Insgesamt: optimistischer Trend.
Jenoptik
Tagesperformance: +6,75 %
Tagesperformance: +6,75 %
Platz 4
Performance 1M: +36,73 %
Performance 1M: +36,73 %
United Internet
Tagesperformance: +4,59 %
Tagesperformance: +4,59 %
Platz 5
Performance 1M: -11,77 %
Performance 1M: -11,77 %
Qiagen
Tagesperformance: +4,31 %
Tagesperformance: +4,31 %
Platz 6
Performance 1M: -20,98 %
Performance 1M: -20,98 %
Draegerwerk
Tagesperformance: -3,89 %
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 7
Performance 1M: -9,94 %
Performance 1M: -9,94 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -3,79 %
Tagesperformance: -3,79 %
Platz 8
Performance 1M: +33,06 %
Performance 1M: +33,06 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,19 %
Tagesperformance: -3,19 %
Platz 9
Performance 1M: +43,11 %
Performance 1M: +43,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum: sachliche, überwiegend positive Sicht zu Infineon. Q2: Umsatz im Rahmen, Segmentergebnis enttäuschte; Ausblick Q3 positiv, Jahresprognose angehoben. ITC-Urteil stärkt Patentportfolio. Analystenstimmen überwiegend konstruktiv; Ziel in Richtung drei Ziffern. Kurzfristig wird Gewinnmitnahme erwartet. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist im Beitrag nicht angegeben.
Nagarro
Tagesperformance: -3,04 %
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 10
Performance 1M: -3,18 %
Performance 1M: -3,18 %
AIXTRON
Tagesperformance: -2,68 %
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 11
Performance 1M: +24,65 %
Performance 1M: +24,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
WallstreetOnline-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Aixtron ist überwiegend bullisch. Die Diskussionen beziehen die starke Performance der vergangenen Wochen ein (z. B. +275% seit Jahresbeginn) und sehen Potenzial in GaN/Optoelektronik sowie Rechenzentren-Anwendungen. Kurzfristig bleibt Volatilität möglich; Risiken: Konkurrenz (China), Malaysia-Standort, Wandelanleihe. Langfristig bleibt Aufwärtspotenzial, ATH möglich.
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -2,59 %
Tagesperformance: -2,59 %
Platz 12
Performance 1M: -0,23 %
Performance 1M: -0,23 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -2,07 %
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 13
Performance 1M: -5,19 %
Performance 1M: -5,19 %
Nemetschek
Tagesperformance: -2,02 %
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 14
Performance 1M: +0,12 %
Performance 1M: +0,12 %
CANCOM SE
Tagesperformance: -2,01 %
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 15
Performance 1M: +6,01 %
Performance 1M: +6,01 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
16 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte