Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 12.05.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt, tendenziell positiv: Q1-Zahlen solide, Crop-Science-Pipeline gut, Pharma legt mit Nubeqa/Kerendia zu. JPMorgan belässt Bayer auf Overweight (Ziel 50 EUR). Einige hoffen auf 20–30% Aufwärtsmomentum, andere warnen vor Rückschlägen trotz optimistischer Basis. Die 14‑Tage-Kursentwicklung wird nicht exakt beziffert.