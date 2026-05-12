Ölpreis legt deutlich zu - Verunsicherung bleibt hoch
- Starker Anstieg des Brentölpreises auf 107,93 Dollar
- Unsicherheit wegen Iran-Konflikt treibt Märkte an
- Aussetzung der Benzinsteuer bringt kaum Entlastung
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Der Ölpreis hat am Dienstag deutlich zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli stieg um 3,57 Prozent auf 107,93 Dollar. Er knüpfte so an seine deutlichen Vortagsgewinne an.
Die Unsicherheit mit Blick auf den Iran-Krieg dominiert weiter das Marktgeschehen. Kurz vor der China-Reise von US-Präsident Donald Trump herrscht weiter Ungewissheit über die Zukunft des Iran-Kriegs. Trump stellte die seit fast fünf Wochen dauernde Waffenruhe öffentlich infrage. Grund dafür sei der "dämliche Vorschlag" aus Teheran zur Beendigung des Krieges, sagte er in Washington. "Sie ist so schwach wie nie, nachdem ich diesen Mist gelesen habe." Unterdessen herrscht im Iran großes Misstrauen.
Aus Parlamentskreisen in Teheran hieß es am Dienstag, dass die iranische Regierung ein Wiederaufflammen der Kampfhandlungen für wahrscheinlich halte. Eine gut informierte Quelle sagte, es gebe keine Entwicklungen mit Blick auf die Verhandlungen zwischen Teheran und Washington. Trumps China-Reise ist aus iranischer Sicht jedoch mit der Hoffnung verbunden, dass Staatschef Xi Jinping zu einer möglichen Deeskalation beitragen könnte.
"Die Tatsache, dass die US-Regierung eine Aussetzung der Benzinsteuer in Erwägung zieht, zeigt, dass auch sie nicht unbedingt an eine schnelle Einigung zu glauben scheint", kommentierte Commerzbank-Expertin Barbara Lambrecht. "Für die US-Konsumenten bringt das allerdings nicht viel Entlastung, denn derzeit kostet eine Gallone Benzin (entspricht knapp 3,8 Liter) in den USA fast 4,50 US-Dollar, und nur 18,4 US-Cents davon entfallen auf die Benzinsteuer."/jsl/he
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bin gerade im chat intel cams osint,das ganze fängt an zu eskalieren,us-zerstörer angegriffen mit drohnen und raketen,quellennachweis iranisches staatsfernsehen,revolutionsgarden,ein heilloses dureinander,kampfjets unter anderem der engländer sind richtung iran unterwegs,israel macht mit...die usa stecken quasi in der strasse von hormus fest,es soll erhebliche schäden an einem der angeblich 3 zerstörer geben, kampfflugzeuge aus kuwait unterwegs, raketen von seiten der usa in richtung südiran unterwegs, ntv berichtete nur wage von explosionen in kuwait, iran wirft den usa vor, durch den angriff auf einen iranischen tanker den waffenstillstand gebrochen zu haben,quelle aje-news...ersma abwarten wie sich das weiter entwickelt,sollte das ganze entgleisen dann fliegt einem der ölpreis um die ohrenBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif☕👍👍
Alles was heute über Iran geschrieben wurde von US Nachrichtenagenturen ist Quatsch. Ich habe iranische Medien mit Übersetzer bemüht, da steht NICHTS, überhaupt nichts von alledem. Ölpreis durch Gelaber gedrückt, um billig einzusteigen und dann kommen die Bomben, so siehts aus. Alles Spekulation, keine Anlageberatung.
Die Begründung ist auch so geil: "Die Befreiung der Schiffe hat so gut geklappt, wir haben deswegen erst einmal aufgehört um die fortgeschrittenen Friedensverhandlungen zu vollenden."