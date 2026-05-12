Deutschland viertbeliebtestes Land für Studenten aus dem Ausland

PARIS (dpa-AFX) - Deutschland bleibt einer Unesco-Studie zufolge das viertbeliebteste Land für ausländische Studierende - nach den USA, Großbritannien und Australien. Rund die Hälfte aller internationalen Studierenden ziehe es nach Europa, Nordamerika und Australien, teilte die UN-Kulturorganisation in Paris mit. Darunter wählten zwölf Prozent Deutschland als Studienland. Für Studenten aus Europa, die in einem anderen europäischen Land studierten, sei Deutschland das beliebteste Land, gefolgt von Frankreich und den Niederlanden, ergab die Unesco-Studie zu Hochschulstudierenden.

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