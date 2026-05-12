Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 12.05.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.05.2026 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Swiss Re
Tagesperformance: -3,58 %
Tagesperformance: -3,58 %
Platz 1
Performance 1M: -10,39 %
Performance 1M: -10,39 %
Logitech International
Tagesperformance: -3,11 %
Tagesperformance: -3,11 %
Platz 2
Performance 1M: +16,06 %
Performance 1M: +16,06 %
ABB
Tagesperformance: -2,42 %
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 3
Performance 1M: +20,00 %
Performance 1M: +20,00 %
Alcon
Tagesperformance: +2,34 %
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 4
Performance 1M: -21,63 %
Performance 1M: -21,63 %
Novartis
Tagesperformance: +2,02 %
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 5
Performance 1M: -7,06 %
Performance 1M: -7,06 %
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