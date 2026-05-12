Qualcomm - Aktie bricht ein -9,91 % - 12.05.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Qualcomm Aktie. Sie fällt um -9,91 % auf 181,31€. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,18 %, geht es heute bei der Qualcomm Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Qualcomm ist ein führender Anbieter von Mobilfunk-Chips und -Lizenzen, fokussiert auf Mobilprozessoren, Modems (5G), RF-Frontends und IoT/Automotive-Lösungen. Starke Stellung im Smartphone-SoC- und Modemmarkt. Wichtige Konkurrenten: MediaTek, Apple, Samsung, Broadcom. USP: starke 5G-Patentbasis, integrierte Plattformen (Snapdragon), hohe Eintrittsbarrieren durch IP und Ökosystem.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Qualcomm Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +63,28 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Qualcomm Aktie damit um +35,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +78,27 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Qualcomm einen Anstieg von +32,13 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,42 % geändert.

Qualcomm Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +35,91 % 1 Monat +78,27 % 3 Monate +63,28 % 1 Jahr +46,20 %

Informationen zur Qualcomm Aktie

Stand: 12.05.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Qualcomm Aktien. Damit ist das Unternehmen 193,83 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -8,12 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -6,76 %. NXP Semiconductors notiert im Minus, mit -3,41 %.

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Ob die Qualcomm Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qualcomm Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.