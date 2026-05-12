Premier American Uranium beginnt im Rahmen der metallurgischen Untersuchungen für 2026 mit Bohrungen in Cebolleta

Toronto, ON, 12. Mai 2026 / IRW-Press / Premier American Uranium Inc. („PUR“ oder „Premier American Uranium“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: PUR, OTCQB: PAUIF) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-amer ... – freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrungen im Rahmen seines Cebolleta-Uranprojekts in New Mexico („Cebolleta“ oder das „Projekt“) begonnen haben. Dies stellt einen wichtigen Schritt im Arbeitsprogramm des Unternehmens für 2026 dar, dessen Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung der metallurgischen Optimierung und der Wirtschaftlichkeit des Projekts liegt.

Das Bohrprogramm soll eine umfassende metallurgische Testkampagne unterstützen, die bereits in einer Pressemitteilung vom 27. März 2026 angekündigt wurde. Die Kernproben werden in einem 42-wöchigen Laborprogramm verwendet, das darauf abzielt, die in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung von 2025 („2025 PEA“) enthaltenen Annahmen zur Uranausbeute zu optimieren, wie im Folgenden näher erläutert.

Highlights des Bohrprogramms 2026

- Derzeit laufen Bohrarbeiten mit bis zu 16 PQ-Kernbohrlöchern, um ein ausreichendes Volumen an Testmaterial zu gewinnen, das repräsentativ für das untertägig abgebaute Gestein aus den Sohio-Gebieten I, II und III sein soll.

- Die Kernproben werden selektiv zu Mischproben zusammengefasst, um mineralogische Charakterisierungen, Ausbeutetests mit Flaschenrollen und langfristige Säulenlaugungstests zur Simulation der Haufenlaugung durchzuführen.

- Die Ergebnisse sollen Aufschluss über mögliche Verbesserungen der Ausbeute bei der Haufenlaugung und zukünftige wirtschaftliche Studien geben.

- Die Kernbohrungen werden voraussichtlich im Juni abgeschlossen sein

Das metallurgische Programm unter der Leitung des Branchenexperten Dr. Terry McNulty, das bei Hazen Research durchgeführt wird, wird die Wirksamkeit verschiedener Oxidationsmittel, Laugungsmittel und Einsatzmengen untersuchen, mit dem Ziel, die Uranausbeute bei der Haufenlaugung zu optimieren und wichtige Annahmen für künftige Wirtschaftlichkeitsstudien zu liefern, um zusätzlichen Wert aus dem Projekt zu erschließen.

Colin Healey, CEO und Direktor, kommentierte: „Der Beginn der Bohrungen bei Cebolleta markiert einen wichtigen Schritt nach vorne, während wir ein umfassendes metallurgisches Programm vorantreiben, das darauf abzielt, die Ausbeuten zu optimieren und die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu stärken. Die PEA von 2025 deutet darauf hin, dass eine Steigerung der metallurgischen Ausbeute um 12,5 % (von 80 % auf 90 %) zu einem Anstieg des Barwerts nach Steuern (8 %) um ca. 90 % (~75 Mio. US$) führen könnte (von 84 Mio. US$ auf 159 Mio. US$). Da die Testarbeiten nun im Gange sind, konzentrieren wir uns auf „ “, um die Daten zu generieren, die für die nächste Entwicklungsphase erforderlich sind, mit dem Ziel, Cebolleta als ein wichtiges US-Uranprojekt zu positionieren.“

Abbildung 1: Laufende Kernbohrungen im Uranprojekt Cebolleta

Abbildung 2: Mineralisierter PQ-Kern aus einem der bisher drei Bohrlöcher, der eine hervorragende Ausbeute aufweist; die Daten der Bohrlochmessung stehen noch aus.

Über das Uranprojekt Cebolleta und die Mineralressourcen

Das in New Mexico gelegene Projekt ist ein ehemals produzierendes Grundstück mit umfangreichen historischen Arbeiten und einer gut ausgebauten Infrastruktur. Seine Lage in einem der führenden Uranregionen der USA bietet strategische Vorteile, darunter die Nähe zu Versorgungsnetzen und bestehenden Aufbereitungsanlagen.

Abbildung 3: Lageplan des Uranprojekts Cebolleta und der Uranlagerstätten. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Erklärung der qualifizierten Person.

Zusammenfassung der PEA 2025

Die Ergebnisse der PEA 2025 sind in einem technischen Bericht (der „technische Bericht“) enthalten, der gemäß den Anforderungen von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) von SLR International Corporation („SLR“) erstellt wurde, einem unabhängigen Beratungsunternehmen mit umfangreicher Erfahrung im Bergbau und in der Mineralverarbeitung, einschließlich Uranbetrieben in den Vereinigten Staaten.

Die PEA 2025 skizziert eine potenzielle Lebensdauer der Mine von 13 Jahren mit einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 1,4 Millionen Pfund U₃O₈ und einer Spitzenproduktion von 2,0 Millionen Pfund, was einer Gesamtproduktion von 18,1 Millionen Pfund zahlbarem eU₃O₈ über die gesamte Lebensdauer der Mine entspricht. Bei einem Uranpreis von 90 US-Dollar/lb U₃O₈ im Basisszenario erzielt die Studie einen Barwert (8 %) nach Steuern von 83,9 Mio. US$ (106 Mio. US$ vor Steuern) und eine interne Rendite (IRR) nach Steuern von 17,7 %, bei direkten Investitionsausgaben vor Produktionsbeginn in Höhe von 64,2 Mio. US$ und Gesamtinvestitionsausgaben in der Anfangsphase von ca. 112,7 Mio. US$, einschließlich indirekter Kosten und Rückstellungen, jedoch ohne 4,5 Mio. US$ für Genehmigungen und Stilllegung. Das Projekt wird voraussichtlich über die gesamte Lebensdauer der Mine einen Free Cashflow nach Steuern von 287 Mio. US$ und einen operativen Cashflow von 496 Mio. US$ generieren, gestützt durch durchschnittliche Gesamt-Cash-Kosten von 59,92 US$ pro produziertem Pfund. Die PEA von 2025 hebt zudem eine starke Hebelwirkung in Bezug auf die Uranpreise hervor, wobei der Barwert (8 %) nach Steuern bei einem Preis von 100 US-Dollar/lb auf 154 Millionen US-Dollar, bei 125 US-Dollar/lb auf 325 Millionen US-Dollar und bei 150 US-Dollar/lb U₃O₈ auf 488 Millionen US-Dollar steigt. Die Sensitivitätsanalysen nach Steuern für Metallpreise und Ausbeute sind unten in den Tabellen 1 und 2 detailliert aufgeführt.

Tabelle 1: Sensitivitätsanalysen nach Steuern (Abweichung vom Basisszenario) – Metallpreise, Basisszenario ist blau hervorgehoben

Abweichung Metallpreise (US$/lb U3 O8 ) Barwert bei 8 % (in 1.000 US$) 78 70 (57.384 $) 89 80 14.410 100 % 90 83.857 111 % 100 153.718 122 % 110 222.911 139 % 125 325.391 167 % 150 487.514

Tabelle 2: Sensitivitätsanalysen nach Steuern (Abweichung vom Basisszenario) – Erholung, Basisszenario ist blau hervorgehoben

Abweichung Wiederherstellung (%) Barwert bei 8 % (in 1.000 US$) 95 % 64 (41.713 $) 98 72 21.288 $ 100 % 80 % 83.857 $ 103 % 82 % 99.590 $ 112 % 90 % 159.261 $

Die PEA 2025 ist vorläufiger Natur und umfasst abgeleitete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um sie wirtschaftlichen Überlegungen zu unterziehen, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden. Es besteht keine Gewissheit, dass die Ergebnisse der PEA 2025 realisiert werden.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen bezüglich der PEA 2025 und der Mineralressourcenschätzung für das Projekt (die „MRE“) wurden von Herrn Mark B. Mathisen, C.P.G., für SLR International Corporation, dem Hauptverfasser des technischen Berichts, der eine „qualifizierte Person“ (gemäß der Definition in NI 43-101) ist, geprüft und genehmigt.

Herr Mathisen hat die Explorations-, Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die die MRE und die PEA 2025 stützen, durch eine Überprüfung und ein Audit historischer und aktueller Datenbanken, Vergleiche mit originalen geophysikalischen Protokollen und Untersuchungsergebnissen sowie Inspektionen der Bohrlochkragen-, Intervall- und Gehaltsdaten auf Vollständigkeit und Genauigkeit überprüft. Die Überprüfung umfasste einen Standortbesuch am 12. September 2023, eine Überprüfung der Bohr- und Bohrlochmessverfahren sowie eine Bewertung der Datenbankprüfungen für die Doppelbohrungen von 2023 und die Willie-P-Datenbank von 2025, die eine starke Korrelation mit historischen Ergebnissen und die allgemeine Zuverlässigkeit der Daten bestätigten. Obwohl keine historischen Kernproben oder Referenzmaterialien zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle verfügbar sind und für die meisten älteren Bohrlöcher keine Abweichungsmessungen vorliegen, wurden dem QP während des Verifizierungsprozesses keine Einschränkungen auferlegt, und der QP erachtet die Verifizierungsmethoden und die daraus resultierende Datenbank als angemessen für die Mineralressourcenschätzung und als konform mit den Anforderungen von NI 43-101.

Weitere Informationen zum Projekt, einschließlich der PEA 2025 und der MRE, finden Sie im technischen Bericht, der unter dem Profil von PUR auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Weitere wissenschaftliche und technische Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht speziell auf die PEA 2025 und die MRE beziehen, sondern das Arbeitsprogramm 2026 betreffen, wurden von Terrance („Terry“) McNulty, PE, einem Berater von Premier American Uranium, der eine „qualifizierte Person“ (gemäß der Definition in NI 43-101) ist, geprüft und genehmigt.

Über Premier American Uranium Inc.

Premier American Uranium konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Erschließung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten, um die heimische Energiesicherheit zu stärken und den Übergang zu sauberer Energie voranzutreiben. Die umfangreichen Landbesitze des Unternehmens erstrecken sich über fünf der bedeutendsten Uranregionen des Landes, wobei derzeit aktive Arbeitsprogramme im Grants Mineral Belt in New Mexico sowie in den Great Divide- und Powder River-Becken in Wyoming laufen.

Unterstützt von strategischen Partnern wie Sachem Cove Partners, IsoEnergy Ltd., Mega Uranium Ltd. und anderen führenden institutionellen Investoren treibt PUR ein Portfolio voran, das durch definierte Ressourcen und hochprioritäre Explorations- und Erschließungsziele gestützt wird. Unter der Leitung eines renommierten Teams mit fundierter Expertise in den Bereichen Uranexploration, -erschließung, Genehmigungsverfahren, Betrieb und uranfokussierte M&A ist das Unternehmen gut positioniert, um als wichtiger Akteur die Entwicklung des US-Uransektors voranzutreiben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Premier American Uranium Inc.

Colin Healey, CEO und Direktor

info@premierur.com

Gebührenfrei: 1-833-223-4673

X: @PremierAUranium

www.premierur.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Begriffe oder Leistungskennzahlen, die in der Bergbauindustrie üblicherweise verwendet werden, jedoch nicht nach den International Financial Reporting Standards („IFRS“) definiert sind. Solche Nicht-GAAP-Leistungskennzahlen, einschließlich Betriebskosten und freier Cashflow, werden aufgenommen, da davon ausgegangen wird, dass Investoren diese Informationen nutzen, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Erzielung von Erträgen und Cashflows zu beurteilen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass herkömmliche, nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen die Fähigkeit von Bergwerken zur Generierung von Cashflows nicht vollständig widerspiegeln. Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sollten nicht isoliert als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden und sind nicht unbedingt ein Indikator für die nach IFRS dargestellten Cashflows. Diese Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung nach IFRS und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen zu den für 2026 geplanten Explorationsaktivitäten und den daraus erwarteten Ergebnissen; wirtschaftliche Parameter und Parameter auf Scoping-Ebene der PEA von 2025 und des Projekts; Mineralressourcenschätzungen; die Kosten und den Zeitplan für die Erschließung des Projekts; den vorgeschlagenen Abbauplan und die Abbaumethoden; Verwässerung und Abbauausbeuten; Aufbereitungsmethode und -raten; Produktionsraten; prognostizierte metallurgische Ausbeuten; Infrastrukturanforderungen; Energiequellen; Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten; die prognostizierte Lebensdauer der Mine und andere erwartete Merkmale des Projekts; den Barwert (NPV) und den internen Zinsfuß (IRR); die Uranindustrie und die Uranpreise; Erwartungen hinsichtlich der Projektentwicklung und der Genehmigungs-, Bau- und Betriebsprozesse; die Verfügbarkeit von Dienstleistungen, die von Dritten erbracht werden sollen; zukünftige Entwicklungsmethoden und -pläne; sowie andere Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die erwartet, vorhergesehen werden oder in der Zukunft eintreten könnten. Im Allgemeinen, jedoch nicht immer, lassen sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „Budget“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „geht davon aus“ oder „glaubt“ oder deren Verneinungen oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“, „eintreten“ oder „erreicht werden“ oder deren Verneinungen.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen bezüglich des Geschäfts von PUR sowie der Branche und der Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter unter anderem die Annahme, dass die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten wie geplant ausfallen und zum erwarteten Zeitpunkt gemeldet werden; dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern; dass Finanzmittel bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen; dass Drittunternehmer, Ausrüstung und Material von „ “ sowie behördliche und sonstige Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen. Obwohl die Annahmen, auf denen die von PUR bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, vom Management zum jeweiligen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Annahmen als zutreffend erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten zudem bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Prognosen über Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium abweichen, darunter unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit den inhärenten Ungewissheiten bei Kostenschätzungen; Schwankungen der Rohstoff- und Metallpreise; Ergebnisse künftiger Explorationsaktivitäten; Kostenüberschreitungen; die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens; negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von Fremdfinanzierung; Unsicherheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen; Verzögerungen oder das Ausbleiben erforderlicher Genehmigungen und behördlicher Zulassungen; Veränderungen der Mineralressourcen; keine bekannten Mineralreserven; Fragen des Landrechts der Ureinwohner und der Konsultation; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal im Management und anderen Mitarbeitern; mögliche Konjunkturabschwünge; Verfügbarkeit von Drittunternehmern; Verfügbarkeit von Ausrüstung und Material; Ausfall von Ausrüstung, die nicht wie erwartet funktioniert; Unfälle, Auswirkungen von Wetter und anderen Naturphänomenen sowie sonstige Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsbranche; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Wettbewerb sowie nicht versicherbare Risiken und die Risikofaktoren in Bezug auf Premier American Uranium, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Dokumenten von PUR dargelegt sind und unter dem Profil von PUR auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl PUR versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen oder durch diese implizierten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. PUR übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

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Die Premier American Uranium Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,10 % und einem Kurs von 0,419EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 15:40 Uhr) gehandelt.