Die National Housing Bank von Homes England tätigt eine bedeutende Eckpfeiler-Beteiligung am Starlight UK Build-to-Rent Fund II

TORONTO, 12. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Starlight Investments hat bekannt gegeben, dass die National Housing Bank, ein Unternehmen von Homes England, als Eckpfeiler-Investor in den Starlight UK Build-to-Rent (BTR) Fund II eingestiegen ist, der die Beschleunigung der Bereitstellung neuer Mietwohnungen in ganz England unterstützt. Diese Investitionen spiegeln das gemeinsame Engagement für die Ausweitung des Angebots an Mietwohnungen wider und ermöglichen Wachstum an Orten, an denen neue Wohnungen am dringendsten benötigt werden.

Starlight Investments und die National Housing Bank schließen sich zusammen, um den Mietwohnungsbau zu beschleunigen; die schrittweise Investition der Bank in Höhe von 100 Millionen Pfund fördert 6.000 Wohnungen - über die Plattform von Starlight

Homes England, die Wohnungs- und Sanierungsbehörde der Regierung, spielt eine zentrale Rolle bei der Bewältigung der Herausforderungen im Wohnungsbau in England. Sie nutzt ihre Grundstücke, Finanzmittel und ihr Fachwissen, um Entwicklungsmöglichkeiten zu erschließen und lokale Entscheidungsträger bei der Entwicklung nachhaltiger, gut gestalteter Gemeinden zu unterstützen. Diese Kapitalbeteiligung ist eine der ersten, die über die neu gegründete National Housing Bank von Homes England getätigt wurde - das neue Instrument der Regierung für langfristige Investitionen in die Gestaltung von Wohngebieten und den Wohnungsbau. Als Teil von Homes England setzt die Bank flexibles, staatlich gefördertes Kapital über Fonds, Plattformen und Partnerschaften ein, um Wohnungs- und Sanierungsprojekte zu ermöglichen, privates Kapital zu mobilisieren und die Umsetzung in großem Umfang zu beschleunigen.

Die 2020 gegründete britische Asset-Management-Plattform von Starlight ist auf das BTR-Segment ausgerichtet und hat die Vision, Tausende von neuen Wohnungen in großen regionalen Städten wie Manchester, Liverpool und Leeds sowie in wichtigen Londoner Pendlermärkten mit ausgeprägtem Unterangebot an Mietwohnungen zu schaffen. Mit einem britischen Portfolio von 4.000 Wohnungen und einem verwalteten Vermögen von 1,1 Milliarden Pfund setzt sich Starlight für die Förderung von Wohnungsbauzielen in der gesamten Region ein und bietet erstklassige Mietoptionen, die durch eine starke betriebliche Kontrolle unterstützt werden. Bei der Durchführung des britischen Programms bringt Starlight mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich der globalen Investitionen und Vermögensverwaltung im Mehrfamilienhaussektor ein. Starlights Erfolgsbilanz als erfahrener, professioneller BTR-Betreiber war ein Schlüsselfaktor für die Entscheidung von Homes England, sich der wachsenden britischen Plattform des Unternehmens anzuschließen.