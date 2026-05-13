Kurzer Schockmoment
Denkt Südkorea über eine KI-Bürgerdivdende nach? Samsung & SK Hynix tauchen ab!
Was zunächst nur ein lautes Gedankenspiel war, löste im Kospi eine kleine Panikattacke aus. In nicht einmal 2 Stunden verpufften 300 Milliarden $ an Wert im Index. SK Hynix und Samsung kamen besonders unter Druck.
- Kospi verliert in kurzer Zeit rund 300 Milliarden
- Samsung und SK Hynix profitieren massiv vom KI Boom
- Vorschlag zur Bürgerdividende löst Kurssturz aus
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Der südkoreanische Kospi spielt nicht nur in diesem Jahr in einer eigenen Liga. Starke Zahlen und Nachrichten von Samsung und SK Hynix treiben den Leitindex immer weiter in die Höhe. In diesem Jahr legte der Kospi schon rund 80 Prozent zu. Auf Sicht von einem Jahr sind es fast 200 Prozent.
Besonders Samsung und SK Hynix sind zwei ganz große Profiteure des weltweiten KI-Hypes. Erst Anfang der Woche berichtete Reuters, dass SK Hynix immer absurdere Angebote bekommt, damit sich die Hyperscaler Zugriff auf die begehrten Speicherchips der Südkoreaner sichern können.