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    OHB: Wachstum, europäische Kooperation & erster Großauftrag

    Ein Jahr nach dem Start in Bristol wächst OHB Space UK rasant: Neue Jobs, Hightech-Reinraum und ein Schlüsselauftrag für die ESA-Mission EnVision markieren den Aufstieg im Raumfahrtsektor.

    OHB: Wachstum, europäische Kooperation & erster Großauftrag
    Foto: adobe.stock.com
    • OHB Space UK feiert am 12. Mai 2026 das einjährige Bestehen in Bristol; die Tochtergesellschaft wurde im Frühjahr 2025 gegründet und startete mit rund 14 Mitarbeitenden.
    • Geplantes Wachstum: In den nächsten fünf Jahren sollen über 100 hochqualifizierte Ingenieurinnen und Ingenieure eingestellt werden (bis zu 100 neue Jobs vorgesehen).
    • Neubau: Am Standort Aztec West entsteht einer der größten und modernsten Reinräume Englands zur Integration und Prüfung institutioneller und kommerzieller Satelliten; zudem werden moderne Raumfahrttechnologien und Systemfähigkeiten aufgebaut.
    • Auftrag: OHB Space UK ist in die ESA‑Wissenschaftsmission EnVision eingebunden und übernimmt die vollständige Integration sowie die umfangreiche Testkampagne des EnVision‑Satelliten; ein „Preliminary Authorisation to Proceed“ (PATP) wurde unterzeichnet.
    • Partnerschaft und Volumen: Das EnVision‑Projekt wird in Partnerschaft mit Thales Alenia Space Italia realisiert; das Vertragsvolumen für OHB Space UK beträgt rund 24 Millionen Euro.
    • Bedeutung: Hohe Anerkennung von OHB‑CEO Marco Fuchs, ESA‑Wissenschaftsdirektorin Carole Mundell, der britischen Raumfahrtministerin Liz Lloyd und regionalen Politikern; Signal für Stärkung des britischen und europäischen Raumfahrtsektors und Festigung von OHB als verlässlichem Partner.

    Der nächste wichtige Termin, Capital Markets Update, bei OHB ist am 18.05.2026.

    Der Kurs von OHB lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 347,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +11,46 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 343,00EUR das entspricht einem Minus von -1,37 % seit der Veröffentlichung.


    OHB

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    ISIN:DE0005936124WKN:593612
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