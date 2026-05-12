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    ROUNDUP

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    Tesla will Millionen in Batterien stecken - 1.500 neue Jobs

    Für Sie zusammengefasst
    • Tesla will über 1.500 Beschäftigte in Grünheide
    • Knapp 250 Mio US-Dollar für 18 GWh Zellproduktion
    • Von Zelle bis Auto alles am Standort ab 2027
    ROUNDUP - Tesla will Millionen in Batterien stecken - 1.500 neue Jobs
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Der US-Elektroautobauer Tesla will mehr als 1.500 Beschäftigte für die Batteriezellfertigung in Grünheide bei Berlin neu einstellen. Knapp 250 Millionen US-Dollar - umgerechnet mehr als 210 Millionen Euro - sollten investiert werden, um die Voraussetzungen für die jährliche Produktion von 18 Gigawattstunden Batteriezellen in Grünheide zu schaffen, teilte Tesla mit.

    Im April hatte der Autobauer bekanntgegeben, dass er bis Ende Juni rund 1.000 neue Mitarbeiter in seinem einzigen europäischen Autowerk einstellen will, um die Produktion wegen gestiegener Nachfrage um ein Fünftel auf rund 6.000 Fahrzeuge pro Woche hochzufahren. Die Produktions- und Zulassungszahlen waren gesunken, nun sieht Tesla eine Trendwende.

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    Von Zelle bis E-Auto - Tesla will alles an einem Standort

    "Von der Batteriezelle bis zu Elektrofahrzeugen soll ab voraussichtlich 2027 alles an einem Standort produziert werden", kündigte das Unternehmen an. "Das ist einzigartig in Europa." Damit ist Tesla nach eigener Einschätzung widerstandsfähiger.

    Für das Hochfahren der Batteriezellfertigung würden mehr Arbeitskräfte benötigt. Der Personalbedarf in der Batteriezellfertigung belaufe sich auf mehr als 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf Nachfrage erklärte ein Sprecher, dies solle mittelfristig geschehen. Die "Märkische Allgemeine" berichtete am Dienstag, bis zum Jahresende sollten 350 neue Stellen im Batteriewerk entstehen. Dies ist laut Tesla eine frühere Planung.

    Brandenburgs Wirtschaftsministerin Martina Klement (CSU) sieht in der Ankündigung einen wichtigen Kontrapunkt zur Debatte über Unsicherheiten, wirtschaftliche Risiken und sinkende Industrieproduktion. "Deutschland ist weiterhin in der Lage, große industrielle Investitionen anzuziehen", sagte Klement. Die Batterietechnologie werde für industrielle Wertschöpfung und moderne Mobilität in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle spielen.

    Bisher nur Batteriekomponenten in Grünheide

    Derzeit werden in Brandenburg nur Komponenten produziert. Die Zellen werden in den USA gefertigt und kommen nach Deutschland. Europa hinkt bisher bei der Fertigung von Batteriezellen für E-Autos vor allem Asien hinterher. Tesla-Chef Musk hatte 2020 angekündigt, er wolle das Werk bei Berlin zur weltgrößten Batteriefabrik machen.

    Im Dezember hatte Tesla angekündigt, voraussichtlich ab 2027 bis zu acht Gigawattstunden Batteriezellen pro Jahr zu produzieren. Eine Gigawattstunde entspricht einer Million Kilowattstunden. Ein Tesla Model Y Standard verbraucht 13,1 Kilowattstunden pro 100 Kilometer.

    Früheres Ziel noch nicht erreicht

    Tesla öffnete die Gigafactory Berlin-Brandenburg vor rund vier Jahren und peilte in einer ersten Phase 500.000 Autos im Jahr an, die Zielzahl sollte mit einem Ausbau auf eine Million im Jahr verdoppelt werden. Mit 6.000 Fahrzeugen pro Woche wären es rechnerisch 300.000 im Jahr.

    Vor etwas mehr als zwei Jahren arbeiteten dort rund 12.400 Menschen. Dann sank die Zahl um 1.700 bis zu diesem Jahr.

    Zuletzt waren in der Gigafactory Berlin-Brandenburg nach Unternehmensangaben 10.700 Menschen beschäftigt. Tesla will voraussichtlich auch rund 500 Leiharbeitnehmer im Laufe des Jahres in feste Arbeitsverhältnisse übernehmen./vr/DP/jha

    Tesla

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,16 % und einem Kurs von 365,9 auf Tradegate (12. Mai 2026, 17:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +13,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,36 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 361,50USD. Von den letzten 6 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -59,76 %/+31,82 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs‑ und Bewertungsfragen zur Tesla‑Aktie: Kursanstieg im Zuge Musks China‑Reise und technische Zielzone (Downgap ~30$), Diskussion über extreme Analystenziele vs. sehr niedrige Fair‑Value‑Schätzungen, fundamentale Sorgen wegen China (Wholesale vs. schwache Retail‑Sales und hohe Exporte), Chips/FSD als Treiber sowie wachsende Bewertungsrisiken/Fallhöhe.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

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    dpa-AFX
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