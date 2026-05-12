DZ BANK stuft K+S auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für K+S nach endgültigen Zahlen zum ersten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 15,25 Euro belassen. Diese hätten nicht nennenswert überrascht, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für 2026 zeichne sich eine weltweit sehr solide Düngemittel-Ausbringung ab./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 14:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,77 % und einem Kurs von 15,57EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 17:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Axel Herlinghaus

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

