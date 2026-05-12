Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 12.05.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.653,43USD pro Feinunze und notiert damit -1,73 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 83,61USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -2,91 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 108,25USD und verzeichnet ein Plus von +3,73 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 102,03USD und verzeichnet ein Plus von +3,73 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.454,50 USD -3,90 % Platin 2.084,00 USD -2,84 % Kupfer London Rolling 14.033,42 USD +0,96 % Aluminium 3.592,88 PKT -0,64 % Erdgas 2,824 USD -3,03 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Minus von -3,90 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 12.05.26, 17:29 Uhr.