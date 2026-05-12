SFC Energy sichert sich Rekordauftrag in der Ukraine – Prognose für 2026 steigt!
Mit einem Rekordauftrag über Brennstoffzellensysteme für die Ukraine stellt SFC Energy die Weichen für kräftiges Wachstum und hebt seine Prognose für 2026 deutlich an.
Foto: SFC Energy AG
- SFC Energy AG erhält den größten Auftrag in der Unternehmensgeschichte zur Lieferung von Brennstoffzellensystemen in die Ukraine mit einem Volumen von ca. EUR 42,7 Mio.
- Die Lieferung umfasst moderne, hochmobile Brennstoffzellensysteme sowie Peripherie, Zubehör und Verbrauchsmaterialien für militärische und zivile Einsatzszenarien.
- Die Auslieferung ist in den kommenden Monaten geplant und wird im Geschäftsjahr 2026 umsatz- und ergebniswirksam.
- Aufgrund des Großauftrags passt der Vorstand die Prognose für 2026 an: Erwarteter Konzernumsatz von EUR 163–175 Mio., bereinigtes EBITDA von EUR 29–34 Mio. und bereinigtes EBIT von EUR 20,5–25,5 Mio.
- Die bisherige Prognose für 2026 lag bei einem Umsatz von EUR 150–160 Mio., EBITDA von EUR 20–24 Mio. und EBIT von EUR 11–15 Mio.
- Die Finanzierung des Auftrags erfolgt im Rahmen der Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei SFC Energy ist am 13.05.2026.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.081,32PKT (-2,40 %).
+13,87 %
+7,68 %
+39,31 %
+47,66 %
-28,79 %
-16,50 %
-10,03 %
+380,84 %
-19,20 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte