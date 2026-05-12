SFC Energy sichert sich größten Auftrag: EUR 42,7 Mio. für Brennstoffzellen in der Ukraine
Mit einem Rekordauftrag über 42,7 Mio. Euro für die Ukraine setzt SFC Energy neue Maßstäbe in der mobilen Energieversorgung für militärische und zivile Anwendungen.
Foto: SFC Energy AG
- SFC Energy AG gewinnt den größten Auftrag in ihrer Geschichte im Volumen von rund EUR 42,7 Mio. für die Ukraine
- Der Auftrag umfasst die Lieferung einsatzerprobter Hybrid-Brennstoffzellensysteme für militärische und zivile Einsatzszenarien im Rahmen einer Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung
- Die Systeme bieten eine resiliente, dezentrale und schnell verlegbare Energieversorgung, u.a. für unbemannte Systeme wie Drohnen, mit nahezu signaturlosem Betrieb
- Die Brennstoffzellensysteme reduzieren den logistischen Aufwand, Gewicht und Volumen im Vergleich zu Batterielösungen und verlängern die Einsatzdauer
- Aufgrund des Großauftrags wird die Prognose für 2026 angepasst: Umsatz von EUR 163–175 Mio., EBITDA von EUR 29–34 Mio. und EBIT von EUR 20,5–25,5 Mio.
- Der Auftrag stärkt die Position von SFC Energy im Verteidigungs- und Sicherheitsmarkt und unterstreicht das Potenzial der Technologie zum Schutz kritischer Infrastruktur
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei SFC Energy ist am 13.05.2026.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.081,32PKT (-2,40 %).
+12,18 %
+7,68 %
+39,31 %
+47,66 %
-28,79 %
-16,50 %
-10,03 %
+380,84 %
-20,40 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte