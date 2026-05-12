🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSFC Energy AktievorwärtsNachrichten zu SFC Energy
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    SFC Energy sichert sich größten Auftrag: EUR 42,7 Mio. für Brennstoffzellen in der Ukraine

    Mit einem Rekordauftrag über 42,7 Mio. Euro für die Ukraine setzt SFC Energy neue Maßstäbe in der mobilen Energieversorgung für militärische und zivile Anwendungen.

    SFC Energy sichert sich größten Auftrag: EUR 42,7 Mio. für Brennstoffzellen in der Ukraine
    Foto: SFC Energy AG
    • SFC Energy AG gewinnt den größten Auftrag in ihrer Geschichte im Volumen von rund EUR 42,7 Mio. für die Ukraine
    • Der Auftrag umfasst die Lieferung einsatzerprobter Hybrid-Brennstoffzellensysteme für militärische und zivile Einsatzszenarien im Rahmen einer Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung
    • Die Systeme bieten eine resiliente, dezentrale und schnell verlegbare Energieversorgung, u.a. für unbemannte Systeme wie Drohnen, mit nahezu signaturlosem Betrieb
    • Die Brennstoffzellensysteme reduzieren den logistischen Aufwand, Gewicht und Volumen im Vergleich zu Batterielösungen und verlängern die Einsatzdauer
    • Aufgrund des Großauftrags wird die Prognose für 2026 angepasst: Umsatz von EUR 163–175 Mio., EBITDA von EUR 29–34 Mio. und EBIT von EUR 20,5–25,5 Mio.
    • Der Auftrag stärkt die Position von SFC Energy im Verteidigungs- und Sicherheitsmarkt und unterstreicht das Potenzial der Technologie zum Schutz kritischer Infrastruktur

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei SFC Energy ist am 13.05.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.081,32PKT (-2,40 %).


    SFC Energy

    +12,18 %
    +7,68 %
    +39,31 %
    +47,66 %
    -28,79 %
    -16,50 %
    -10,03 %
    +380,84 %
    -20,40 %
    ISIN:DE0007568578WKN:756857
    SFC Energy direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    SFC Energy sichert sich größten Auftrag: EUR 42,7 Mio. für Brennstoffzellen in der Ukraine Mit einem Rekordauftrag über 42,7 Mio. Euro für die Ukraine setzt SFC Energy neue Maßstäbe in der mobilen Energieversorgung für militärische und zivile Anwendungen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     