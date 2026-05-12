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    US-Anleihen

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    Kursverluste - Steigende Ölpreise belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen fallen wegen steigender Ölpreise
    • Verbraucherpreise steigen auf 3,8 Prozent jährlich
    • EZB-Zinserhöhung wahrscheinlicher durch Ölpreisanstieg
    US-Anleihen - Kursverluste - Steigende Ölpreise belasten
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag angesichts weiter steigender Ölpreise nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,30 Prozent auf 110,08Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,45 Prozent.

    Die erneut deutlich gestiegenen Rohölpreise schürten Inflationserwartungen und belasteten die Kurse. Eine Leitzinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) wird wahrscheinlicher. Die Öffnung der Straße von Hormus ist nicht in Sicht. Kurz vor der China-Reise von US-Präsident Donald Trump herrscht weiter Ungewissheit über die Zukunft des Iran-Kriegs. Trump stellte die seit fast fünf Wochen dauernde Waffenruhe öffentlich infrage. Grund dafür sei der "dämliche Vorschlag" aus Teheran zur Beendigung des Krieges, sagte er in Washington. "Sie ist so schwach wie nie, nachdem ich diesen Mist gelesen habe." Unterdessen herrscht im Iran großes Misstrauen.

    Die am Nachmittag veröffentlichten Verbraucherpreisdaten aus den Vereinigten Staaten belasteten die Anleihen zusätzlich. Der Iran-Krieg hat die Inflationsrate im April erneut nach oben geschoben. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 3,8 Prozent. Im März hatte die Rate noch bei 3,6 Prozent gelegen. Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf 3,7 Prozent gerechnet.

    "Spätestens mit dem heutigen Zahlenwerk dürften Zinssenkungsdebatten vom Tisch sein", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Der designierte Notenbankpräsident Kevin Warsh liebäugele mit Zinssenkungen, doch in Anbetracht der aktuellen Inflationsentwicklung werde er davon vorerst Abstand nehmen müssen. "Dass die Inflationsrate weiter steigt, liegt auf der Hand, schließlich halten die Verspannungen an den globalen Energiemärkten an", schrieb Gitzel./jsl/he





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