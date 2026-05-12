Der Börsen-Tag
DAX & Co. im Sinkflug: Deutsche Nebenwerte brechen ein, US-Börsen halten besser
Rote Vorzeichen dominieren die Börsen: Während deutsche Leit- und Nebenwerte kräftig unter Druck geraten, halten sich die US-Indizes vergleichsweise stabil.
Foto: Bodo Marks - dpa
Entwicklung der IndizesAn den Aktienmärkten haben die wichtigsten Indizes heute überwiegend nachgegeben. In Deutschland verzeichneten alle großen Auswahlindizes deutliche Verluste, wobei vor allem die Nebenwerte unter Druck standen. Der DAX fiel um 1,26 Prozent auf 23.980,35 Punkte und rutschte damit klar ins Minus. Etwas moderater entwickelten sich die mittelgroßen Werte: Der MDAX gab um 0,76 Prozent auf 31.021,65 Punkte nach. Deutlich schwächer präsentierten sich hingegen die kleineren börsennotierten Unternehmen: Der SDAX verlor 1,92 Prozent auf 18.137,77 Punkte und war damit der größte Verlierer unter den deutschen Indizes. Der TecDAX, der vor allem Technologiewerte bündelt, sank um 1,17 Prozent auf 3.714,96 Punkte. Auch an der Wall Street überwogen die negativen Vorzeichen, wenn auch die Rückgänge dort insgesamt etwas geringer ausfielen als bei vielen deutschen Indizes. Der Dow Jones notierte 0,34 Prozent tiefer bei 49.536,76 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 büßte 0,76 Prozent auf 7.355,79 Punkte ein. Im Vergleich zeigt sich damit: Während die US-Leitindizes nur moderate Verluste hinnehmen mussten, gerieten insbesondere die deutschen Nebenwerte im SDAX sowie der DAX selbst deutlich stärker unter Druck. Der MDAX und der S&P 500 bewegten sich im Mittelfeld der heutigen Rückgänge.
DAXTop: Bayer +4,58%, Scout24 +3,31%, Qiagen +2,75%. Flop: Siemens Energy -5,14%, Münchener Rück -5,86%, Zalando -6,14%. Bayer führt die Gewinnerliste mit +4,58% an; das schwächste Papier ist Zalando mit -6,14%. Die Spread zwischen Top und Flop beträgt 10,72 Prozentpunkte.
MDAXTop: IONOS Group +8,48%, Jenoptik +6,49%, Delivery Hero +4,19%. Flop: Redcare Pharmacy -4,84%, Hochtief -5,62%, RTL Group -7,04%. Mit IONOS als Spitzenreiter (+8,48%) gegenüber RTL als größtem Verlierer (-7,04%) ergibt sich eine Bandbreite von 15,52 Prozentpunkten.
SDAXTop: Carl Zeiss Meditec +10,63%, Shelly Group +6,17%, SFC Energy +4,05%. Flop: MBB -10,41%, Medios -12,86%, Friedrich Vorwerk Group -16,57%. Carl Zeiss Meditec zieht deutlich an (+10,63%), während Friedrich Vorwerk das Schlusslicht bildet (-16,57%); die Differenz beträgt 27,20 Prozentpunkte.
TecDAXTop: Carl Zeiss Meditec +10,63%, IONOS Group +8,48%, Jenoptik +6,49%. Flop: Infineon Technologies -4,37%, Elmos Semiconductor -4,40%, SILTRONIC AG -5,67%. Auch im TecDAX führt Carl Zeiss Meditec, die Spannweite zwischen Top und Flop beträgt 16,30 Prozentpunkte.
Dow JonesTop: Walmart +2,12%, Johnson & Johnson +2,02%, Amgen +1,93%. Flop: Salesforce -1,99%, Boeing -2,54%, Caterpillar -2,90%. Die Gewinner im Dow bewegen sich moderat im Plus, die Verlierer im Minus; die Differenz zwischen höchstem Plus und größtem Minus liegt bei 5,02 Prozentpunkten.
S&P 500Top: Zebra Technologies (A) +16,50%, Netflix +3,71%, Vertex Pharmaceuticals +3,35%. Flop: ON Semiconductor -7,09%, Lumentum Holdings -7,19%, Corning -7,38%. Zebra Technologies ist klarer Spitzenreiter mit +16,50%, das größte Minus kommt von Corning (-7,38%); die Spannweite beträgt 23,88 Prozentpunkte.
QuerschnittHöchster Tagesgewinn insgesamt: Zebra Technologies +16,50% (S&P 500). Größter Tagesverlust insgesamt: Friedrich Vorwerk Group -16,57% (SDAX). Mehrere Titel (Carl Zeiss Meditec, IONOS Group, Jenoptik) tauchen als Topwerte in mehreren Indizes auf, was auf sektorübergreifende Nachfrage hinweist.
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