SFC Energy erhöht Prognosen 2026 - Rekordauftrag in der Ukraine
- SFC Energy hebt Prognosen 2026 nach Rekordauftrag
- Umsatz 2024 erwartet 163 bis 175 Millionen Euro
- Rekordauftrag an SFC zur Lieferung in die Ukraine
BRUNNTHAL (dpa-AFX) - Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy hat seine Prognosen für 2026 nach einem Rekordauftrag erhöht. Für das laufende Jahr werde nun ein Wachstum des Konzernumsatzes auf 163 bis 175 Millionen Euro erwartet, teilte der Konzern am Dienstag mit. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte auf 29 bis 34 Millionen Euro klettern. Bisher standen hier nur 20 bis 24 Millionen bei einem erwarteten Umsatz von 150 bis 160 Millionen im Plan. Die Aktie drehte ins Plus und legte zum Xetra-Handelsschluss um sechs Prozent zu.
SFC habe den größten Auftrag der Unternehmensgeschichte zur Lieferung von Brennstoffzellensystemen in die Ukraine mit einem Auftragsvolumen von rund 42,7 Millionen Euro erhalten, hieß es zur Begründung. Die Finanzierung erfolge im Rahmen der Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung. Die Auslieferung sei in den kommenden Monaten vorgesehen und werde 2026 umsatz- und ergebniswirksam. Hochmobile Brennstoffzellensysteme sowie zugehörige Peripherie, Zubehör und Verbrauchsmaterialien für militärische und zivile Einsatzszenarien sollen geliefert werden./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie
Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,94 % und einem Kurs von 19,68 auf Tradegate (12. Mai 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um +7,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +39,31 %.
Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 345,90 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -19,60 %/+5,53 % bedeutet.
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