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    Zahlreiche Abgeordnete stellen sich hinter Premier Starmer

    Für Sie zusammengefasst
    • Über 100 Labour-Abgeordnete unterstützen Starmer
    • Partei verlangt Einigkeit statt Führungsstreit
    • Minister stellen sich nach Sitzung hinter Starmer
    Zahlreiche Abgeordnete stellen sich hinter Premier Starmer
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LONDON (dpa-AFX) - Nach einigen Rücktrittsaufforderungen sichern zahlreiche Labour-Abgeordnete dem britischen Premierminister Keir Starmer Berichten zufolge ihre Unterstützung zu. Mehr als 100 Abgeordnete sollen in einer Erklärung, die britischen Medien vorliegt, den Verbleib Starmers im Amt unterstützt haben. Die Namen der Abgeordneten waren zunächst nicht bekannt.

    "Nicht der richtige Zeitpunkt für einen Führungsstreit"

    Die Partei müsse das Vertrauen der Wählerschaft zurückgewinnen und habe deshalb eine schwere Aufgabe vor sich, heißt es darin der Nachrichtenagentur PA zufolge. "Diese Aufgabe muss heute beginnen - indem wir alle zusammenarbeiten, um den Wandel herbeizuführen, den das Land braucht. (...) Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt für einen Führungsstreit."

    Dutzende Labour-Abgeordnete hatten nach den desaströsen Ergebnissen bei den Kommunal- und Regionalwahlen den Rücktritt des Regierungschefs gefordert, auch aus seinem Kabinett kamen in der Nacht auf Dienstag entsprechende Signale.

    Trotz dieser Forderungen hält Starmer an seinem Amt fest. Seine Partei habe ein Verfahren zur Absetzung des Vorsitzenden, dieses sei aber nicht eingeleitet worden, sagte der Labour-Politiker Regierungsangaben zufolge während einer kritischen Kabinettssitzung am Morgen. Auch mehrere Minister stellten sich nach der Sitzung hinter den Premier./pba/DP/jha






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