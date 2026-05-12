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    DZ BANK stuft JENOPTIK AG auf 'Kaufen'

    DZ BANK stuft JENOPTIK AG auf 'Kaufen'
    Foto: Siarhei - 356130783
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Jenoptik nach Zahlen zum ersten Quartal von 34 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Dem Technologiekonzern sei trotz noch verhaltener Umsatzentwicklung ein überraschend guter Jahresstart gelungen, schrieb Dirk Schlamp am Dienstag. Das Halbleitergeschäft nehme Fahrt auf. Der Experte lobte auch die anhaltend robuste Nachfrage in den Sparten Biophotonics und Defense sowie die bereits im ersten Jahresviertel sichtbare Margenverbesserung. Der niedrigere freie Barmittelzufluss sei kein strukturelles Warnsignal, sondern vor allem durch den wachstumsbedingten Aufbau von Nettoumlaufvermögen geprägt./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,02 % und einem Kurs von 39,32EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 17:51 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Dirk Schlamp
    Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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