SFC Energy Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 12.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von SFC Energy. Mit einer Performance von +11,33 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SFC Energy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,50 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 19,750€, mit einem Plus von +11,33 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

SFC Energy ist ein Anbieter von Brennstoffzellen- und Hybrid-Energielösungen für Industrie, Verteidigung und Mobilität. Kernprodukte sind methanol- und wasserstoffbasierte Brennstoffzellen samt Power-Management. Marktstellung: Nischenführer bei netzfernen, zuverlässigen Off-Grid-Lösungen. Wichtige Wettbewerber: Ballard, Plug Power, Nedstack. USP: robuste, langjährig erprobte Systeme, Methanolkompetenz, integrierte Komplettlösungen.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von SFC Energy über einen Zuwachs von +28,57 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SFC Energy Aktie damit um -5,72 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,57 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SFC Energy einen Anstieg von +41,57 %.

Während SFC Energy heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -2,17 %.

SFC Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,72 % 1 Monat +20,57 % 3 Monate +28,57 % 1 Jahr -29,44 %

Informationen zur SFC Energy Aktie

Stand: 12.05.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 17 Mio. SFC Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 337,55 Mio.EUR € wert.

Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy hat seine Prognosen für 2026 nach einem Rekordauftrag erhöht. Für das laufende Jahr werde nun ein Wachstum des Konzernumsatzes auf 163 bis 175 Millionen Euro erwartet, teilte der Konzern am Dienstag mit. …

Rote Vorzeichen dominieren die Börsen: Während deutsche Leit- und Nebenwerte kräftig unter Druck geraten, halten sich die US-Indizes vergleichsweise stabil.

SFC Energy AG secures a record-breaking EUR 42.7 million order for fuel cell systems to Ukraine, reshaping future military and civilian energy capabilities.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Ballard Power Systems, Plug Power und Co.

Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,08 %. Plug Power notiert im Plus, mit +4,39 %. Bloom Energy (A) notiert im Minus, mit -4,35 %.

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Ob die SFC Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SFC Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.