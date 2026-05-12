DZ BANK stuft UNITED INTERNET AG auf 'Kaufen'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat United Internet nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 33 Euro belassen. Der Internet- und Telekomkonzern habe in einem erwartungsgemäß ordentlichen ersten Quartal vor allem mit dem starken Kundenwachstum der Tochter Ionos überzeugt, schrieb Karsten Oblinger am Dienstag. Auch der bestätigte Ausblick entspreche den Erwartungen./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,97 % und einem Kurs von 27,48EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 17:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Karsten Oblinger
Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Karsten Oblinger
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Aktieneinstufung neu: positiv
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