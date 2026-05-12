DZ BANK stuft UNITED INTERNET AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat United Internet nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 33 Euro belassen. Der Internet- und Telekomkonzern habe in einem erwartungsgemäß ordentlichen ersten Quartal vor allem mit dem starken Kundenwachstum der Tochter Ionos überzeugt, schrieb Karsten Oblinger am Dienstag. Auch der bestätigte Ausblick entspreche den Erwartungen./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,97 % und einem Kurs von 27,48EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 17:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Karsten Oblinger

Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 28,85 € , was eine Steigerung von +4,92% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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