Knight-Hennessy-Stipendiaten kündigen für 2026 eine Kohorte von 87 neuen Stipendiaten an, die bisher am stärksten international ausgerichtet ist

STANFORD, Kalifornien, 12. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die Knight-Hennessy-Stipendiaten (KHS) an der Stanford University gaben heute die 87 neuen Stipendiaten des Jahrgangs 2026 bekannt. Dieser neunte Jahrgang ist der bisher internationalste: 31 Länder sind vertreten, und die Studierenden werden Abschlüsse in 45 Graduiertenprogrammen an allen sieben Graduiertenschulen in Stanford erwerben. Erstmals sind auch Stipendiaten mit Staatsbürgerschaft aus Kroatien, Portugal, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Usbekistan in der Kohorte vertreten.

Der Jahrgang 2026 der Knight-Hennessy-Stipendiaten kommt aus 31 Ländern und aus 45 Graduiertenprogrammen der Stanford University.

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Knight-Hennessy Scholars ist ein voll dotiertes, multidisziplinäres Programm zur Entwicklung von Führungsqualitäten für graduierte Studenten an der Stanford University. Die Stipendiaten aus aller Welt erhalten bis zu drei Jahre lang finanzielle Unterstützung, um an einer der sieben Stanford-Schulen ein Studium zu absolvieren und gleichzeitig Erfahrungen zu sammeln, die sie darauf vorbereiten, visionäre, mutige und kooperative Führungspersönlichkeiten zu werden, die in der Lage sind, sich den schwierigsten Herausforderungen der Welt zu stellen.

„Jedes Jahr wird die Gemeinschaft der Knight-Hennessy-Stipendiaten durch die Aufnahme von mehr Disziplinen, mehr Nationalitäten und mehr Perspektiven stärker", sagte John L. Hennessy, emeritierter Präsident der Stanford University und Shriram Family Director of Knight-Hennessy Scholars. „Infolgedessen steigt auch die kollektive Fähigkeit, die schwierigsten Herausforderungen der Welt zu bewältigen."

Durch das King Global Leadership Program, das eine breite Palette von Workshops, Vorträgen, Projekten und Erfahrungen bietet, die das Studium der Stipendiaten ergänzen, entwickeln die Knight-Hennessy-Stipendiaten ihr Engagement für das Gemeinwohl, während sie sich auf die Erreichung ihrer Führungsziele vorbereiten.

„Die Magie der Knight-Hennessy-Stipendiaten liegt darin, dass sie über die Grenzen ihrer Disziplinen hinausgehen und Instrumente und Ansätze entwickeln, die es ihnen ermöglichen, fächerübergreifend zu arbeiten", so Tina Seelig, Geschäftsführerin von Knight-Hennessy Scholars. „Es ist inspirierend zu sehen, wie sich aus erfolgreichen Einzelkämpfern echte Führungskräfte entwickeln."

Von den 2026-Stipendiaten haben 51 Prozent einen nicht-amerikanischen Pass. Die diesjährige Kohorte umfasst eine Rekordzahl internationaler Stipendiaten. Siebenundvierzig Prozent der US-Stipendiaten identifizieren sich als Person of Color, und neun Prozent haben im US-Militär gedient. Die Stipendiaten erwarben Abschlüsse an 58 verschiedenen Einrichtungen, darunter 23 internationale Einrichtungen und 21 Einrichtungen, die zum ersten Mal vertreten waren. Einundzwanzig Prozent sind die ersten in ihrer Familie, die einen Hochschulabschluss haben. Mit der neunten Kohorte erhöht sich die Gesamtzahl der Knight-Hennessy-Stipendiaten auf 682, beginnend mit der Eröffnungskohorte, die 2018 aufgenommen wurde.

Die Bewerbungsfrist für den Jahrgang 2027 der Knight-Hennessy-Stipendiaten beginnt am 1. Juni 2026 und endet am 6. Oktober 2026. Interessierte Stipendiaten können sich auf über die Gemeinschaft, das Programm zur Entwicklung von Führungsqualitäten und das Aufnahmeverfahren informieren . Für Knight-Hennessy-Stipendiaten gibt es keine Quoten oder Einschränkungen in Bezug auf Region, Hochschule oder Universität, Studienrichtung oder Berufswunsch.

Das 2016 angekündigte und 2018 gestartete Knight-Hennessy Scholars-Programm wurde nach Phil Knight, MBA '62, Philanthrop und Mitbegründer von Nike Inc. und John Hennessy, Vorsitzender von Alphabet Inc. und emeritierter Präsident von Stanford (2000-2016), benannt. Knight-Hennessy Scholars ist das größte, universitätsweite, voll dotierte Graduiertenstipendium der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter kh.stanford.edu.

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