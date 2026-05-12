DZ BANK stuft SYMRISE AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Symrise nach der Vorlage von Quartalszahlen von 107 auf 97 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Jahresauftakt des Aromen- und Duftstoffherstellers sei nicht so schwach wie befürchtet ausgefallen, schrieb Thomas Maul am Dienstag. Die im Vergleich zu Konkurrent Givaudan historisch günstige Bewertung biete ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 74,28EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 18:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

