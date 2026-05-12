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    Deutsche EuroShop: Guter Jahresauftakt & Prognose bestätigt

    Trotz winterbedingter Frequenzdelle startet das Unternehmen solide ins Jahr: Umsätze steigen, Ergebnis unter Zinslast, Prognose und Dividende bleiben ambitioniert.

    Deutsche EuroShop: Guter Jahresauftakt & Prognose bestätigt
    Foto: Deutsche EuroShop AG
    • Operatives erstes Quartal planmäßig: Besucherfrequenz -0,5 % (strenger Winter), Mieterumsätze +0,7 %.
    • Konzernumsatz stieg um 2,0 % auf 67,6 Mio. € (vor allem höhere Vertragsmieten und Abfindungen).
    • Nettobetriebsergebnis (NOI) 53,3 Mio. € (+0,3 %) und EBIT 53,5 Mio. € (+0,2 %).
    • Höhere Zinsaufwendungen (u. a. Folge der 2025 begebenen Anleihe, +4,8 Mio. €) führten zu EBT (ohne Bewertung) -10,1 % auf 35,7 Mio. €; Konzernergebnis -10,7 % auf 28,4 Mio.; EPRA Earnings/FFO je Aktie 0,45 €/0,46 €.
    • Jahresprognose bestätigt: Umsatz 269–277 Mio. €, EBIT 211–219 Mio. €, EBT (ohne Bewertung) 134–142 Mio. €, FFO 134–142 Mio. € bzw. 1,77–1,87 € je Aktie.
    • Hauptversammlung am 18. Juni 2026 in Hamburg: Dividendenvorschlag 1,00 € je Aktie; Beschlussvorschlag zur formwechselnden Umwandlung in eine Societas Europaea (SE).

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung 3M 2026, bei Deutsche Euroshop ist am 12.05.2026.

    Der Kurs von Deutsche Euroshop lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,640EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,81 % im Minus.
    8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 19,480EUR das entspricht einem Minus von -0,81 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.081,05PKT (-2,40 %).


    Deutsche Euroshop

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    ISIN:DE0007480204WKN:748020
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