ANALYSE-FLASH
DZ Bank lässt United Internet auf 'Kaufen' - Fairer Wert 33 Euro
- DZ Bank belässt United Internet auf Kaufen mit 33€
- Starkes Kundenwachstum der Tochter Ionos im Quartal
- Bestätigter Ausblick entsprach den Erwartungen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat United Internet nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 33 Euro belassen. Der Internet- und Telekomkonzern habe in einem erwartungsgemäß ordentlichen ersten Quartal vor allem mit dem starken Kundenwachstum der Tochter Ionos überzeugt, schrieb Karsten Oblinger am Dienstag. Auch der bestätigte Ausblick entspreche den Erwartungen./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie
Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,97 % und einem Kurs von 27,48 auf Tradegate (12. Mai 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um +4,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,45 %.
Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 5,28 Mrd..
United Internet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8800 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -5,39 %/+27,37 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
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