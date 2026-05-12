DZ Bank lässt United Internet auf 'Kaufen' - Fairer Wert 33 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie

Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,97 % und einem Kurs von 27,48 auf Tradegate (12. Mai 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um +4,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,45 %.

Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 5,28 Mrd..

United Internet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8800 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -5,39 %/+27,37 % bedeutet.