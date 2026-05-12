DZ Bank hebt fairen Wert für Jenoptik auf 46 Euro - 'Kaufen'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,93 % und einem Kurs von 38,92 auf Tradegate (12. Mai 2026, 18:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um +23,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +38,36 %.

Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 2,23 Mrd..

Jenoptik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -25,64 %/+17,95 % bedeutet.