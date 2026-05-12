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    Atlas AI Labs bringt den ersten genehmigungsfreien, durch Vermögenswerte gedeckten Token aus Dubai auf den Markt

    Atlas AI Labs bringt den ersten genehmigungsfreien, durch Vermögenswerte gedeckten Token aus Dubai auf den Markt
    • Atlas AI Labs erhält von der VARA eine grundsätzliche Genehmigung für den Betrieb – die erste Genehmigung überhaupt für die Einführung eines vermögensbesicherten Tokens, das in einer vollständig genehmigungsfreien Umgebung ausgegeben und gehandelt wird
    • Der USAF+-Token von Atlas begründet eine neue Klasse von Asset-backed Token: Sachwerte, offene Architektur, Zugriff rund um die Uhr
    • Unterstützt durch den Atlas America Fund ETF (NASDAQ: USAF), dessen Investitionsausschuss unter dem Vorsitz von Dr. Nouriel Roubini steht

    DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, 12. Mai 2026 /PRNewswire/ --  Atlas AI Labs FZE (Atlas), die in Dubai eingetragene Tochtergesellschaft des US-amerikanischen Fintech-Unternehmens Atlas Capital Team Inc., wird den ersten an reale Vermögenswerte gebundenen virtuellen Vermögenswert auf den Markt bringen, der in einer vollständig zugangsfreien Umgebung verfügbar ist – ein Meilenstein sowohl für die traditionelle als auch für die digitale Finanzwelt. Dies folgt auf die grundsätzliche Genehmigung (IPA) der Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) in Dubai für den Betrieb von Token-Emissionsdiensten gemäß ihrem Regelwerk für vermögensbezogene virtuelle Vermögenswerte (ARVA).

    Der Token, der unter dem Namen USAF+ ausgegeben wird, ist eine vollständig besicherte digitale Darstellung des Atlas America Fund (NASDAQ: USAF), eines bei der SEC registrierten ETF, dessen Vermögenswerte von der Bank of New York verwahrt werden. Der Nettoinventarwert (NAV) des Tokens ist direkt an den zugrunde liegenden NAV des USAF-ETF gekoppelt. Die Transparenz und Berichterstattung über die Deckung der USAF+-Reserven folgen dem gleichen Offenlegungsplan und -format wie bei einem traditionellen ETF und werden von einem unabhängigen Prüfer bestätigt. Das Portfolio umfasst kurzfristige US-Staatsanleihen, TIPS und Kommunalanleihen, Gold, klimaresistente Immobilien und Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs), Aktien aus den Bereichen Verteidigung und Cybersicherheit sowie Agrar- und Energie-Rohstoffe.

    Die Vermögensallokation wird im Rahmen eines regimeorientierten Ansatzes aktiv verwaltet, der sich dynamisch und in Echtzeit an veränderte Marktbedingungen anpasst. Dies wird durch kontinuierliche Research- und Ausführungsunterstützung von Atlas AI Labs sowie unter der Aufsicht des Anlageausschusses von Atlas Capital Team Inc. ermöglicht. Diese Architektur ist darauf ausgelegt, über makroökonomische Regime hinweg Stabilität, Überprüfbarkeit und Liquidität auf institutionellem Niveau zu gewährleisten.

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