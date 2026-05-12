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    Hegseth

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    Ukraine-Hilfen sollen wie geplant fließen - unklar wann

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Hilfen von 400 Millionen Dollar für Ukraine zugesagt
    • Kein Zeitplan und bislang keine Ausgaben des Pentagons
    • Trump unterschrieb je 400 Mio Dollar für 2026 und 2027
    Hegseth - Ukraine-Hilfen sollen wie geplant fließen - unklar wann
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Hilfen im Wert von 400 Millionen US-Dollar (fast 340 Mio Euro) sollen nach den Worten von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth wie geplant der Ukraine zur Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg zufließen. Einen konkreten Zeitplan legte er allerdings nicht vor. Das Pentagon wolle mit dem für Europa zuständigen Regionalkommando (Eucom) zusammenarbeiten, um die Mittel "entsprechend und ordnungsgemäß auszugeben", sagte der Republikaner lediglich vor einem Senatsausschuss.

    Senator Chris Coons zufolge hat das Pentagon bislang keinen einzigen Groschen aus diesem Paket für Waffen für die Ukraine ausgegeben. Auf die Nachfrage des Demokraten nach einem konkreten Ausgabenplan wich Hegseth aus. "Es ist Mai, und dies ist seit Januar geltendes Recht. Sie oder Ihre Abgeordneten wurden von Mitgliedern dieses Ausschusses wiederholt und parteiübergreifend dazu aufgefordert", kritisierte Coons.

    US-Präsident Donald Trump hatte für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 jeweils Ukraine-Hilfen in Höhe von 400 Millionen Dollar unterschrieben./ngu/DP/jha





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    Hegseth Ukraine-Hilfen sollen wie geplant fließen - unklar wann Hilfen im Wert von 400 Millionen US-Dollar (fast 340 Mio Euro) sollen nach den Worten von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth wie geplant der Ukraine zur Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg zufließen. Einen konkreten Zeitplan legte er …
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