Evotec beschafft sich mit Wandelanleihe frisches Geld für 'Project Horizon'
- Evotec plant Wandelanleihen über 125 Mio Euro
- Laufzeit 7 Jahre Kupon 2,375–2,875 Prozent
- Wandlungspreis 35–40 Prozent über Referenzkurs
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wirkstoffforscher Evotec will sich zur Finanzierung seines Transformationsprogramms "Project Horizon" frisches Geld beschaffen. Dazu würden Wandelanleihen im Volumen von etwa 125 Millionen Euro ausgegeben, teilte das Unternehmen am Dienstag nach Xetra-Schluss mit. Die Papiere haben den Angaben zufolge eine Laufzeit von sieben Jahren und voraussichtlich eine Verzinsung zwischen 2,375 und 2,875 Prozent.
Der anfängliche Wandlungspreis werde mit einer Wandlungsprämie von 35 bis 40 Prozent über dem Referenzaktienkurs festgesetzt. Dieser dürfte dem Kurs der Evotec-Aktie entsprechen, der im Rahmen einer gleichzeitigen sogenannten Delta-Platzierung bestimmt wird. Dabei handelt es sich um den Verkauf von Evotec-Aktien für Investoren, die sich im Rahmen der Platzierung absichern wollen. Die endgültigen Bedingungen sollen im weiteren Tagesverlauf oder am Mittwochmorgen bekanntgegeben werden.
Anleger zeigten sich wenig erfreut. Im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate verlor die Evotec-Aktie zuletzt 1,5 Prozent./he/la
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,98 % und einem Kurs von 4,894 auf Tradegate (12. Mai 2026, 18:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um -9,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 862,15 Mio..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +106,19 %/+85,57 % bedeutet.
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Diese Peanuts (Spitzfindigkeiten) sind doch etwas für frustrierte Kleinanleger.
Irrwitzig sind vor allem die sich wiederholenden negativen Kommentare zum Management Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/mad.gif