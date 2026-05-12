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    Evotec beschafft sich mit Wandelanleihe frisches Geld für 'Project Horizon'

    Für Sie zusammengefasst
    • Evotec plant Wandelanleihen über 125 Mio Euro
    • Laufzeit 7 Jahre Kupon 2,375–2,875 Prozent
    • Wandlungspreis 35–40 Prozent über Referenzkurs
    Evotec beschafft sich mit Wandelanleihe frisches Geld für 'Project Horizon'
    Foto: pressfoto - freepik

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wirkstoffforscher Evotec will sich zur Finanzierung seines Transformationsprogramms "Project Horizon" frisches Geld beschaffen. Dazu würden Wandelanleihen im Volumen von etwa 125 Millionen Euro ausgegeben, teilte das Unternehmen am Dienstag nach Xetra-Schluss mit. Die Papiere haben den Angaben zufolge eine Laufzeit von sieben Jahren und voraussichtlich eine Verzinsung zwischen 2,375 und 2,875 Prozent.

    Der anfängliche Wandlungspreis werde mit einer Wandlungsprämie von 35 bis 40 Prozent über dem Referenzaktienkurs festgesetzt. Dieser dürfte dem Kurs der Evotec-Aktie entsprechen, der im Rahmen einer gleichzeitigen sogenannten Delta-Platzierung bestimmt wird. Dabei handelt es sich um den Verkauf von Evotec-Aktien für Investoren, die sich im Rahmen der Platzierung absichern wollen. Die endgültigen Bedingungen sollen im weiteren Tagesverlauf oder am Mittwochmorgen bekanntgegeben werden.

    Anleger zeigten sich wenig erfreut. Im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate verlor die Evotec-Aktie zuletzt 1,5 Prozent./he/la

    Evotec

    -6,82 %
    -9,85 %
    +15,77 %
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    -72,61 %
    -84,82 %
    +37,09 %
    -67,34 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

    Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,98 % und einem Kurs von 4,894 auf Tradegate (12. Mai 2026, 18:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um -9,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 862,15 Mio..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +106,19 %/+85,57 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Evotecs finanzielle und operative Perspektive: Verkauf von Toulouse und Auswirkungen auf Umsätze/Royalties, schwächere Just Biologics-Umsätze, Zweifel an Umsatz- und EBITDA-Guidance sowie Konsensannahmen, Refianzierung und positive Cash-Position, Kostensenkungen, BERENBERG-Kurszielsenkung, mögliche strategische Prüfung/Teilverkäufe und Kritik an Management-Credibility und Vergütungssystem.

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    dpa-AFX
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