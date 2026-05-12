Deutsche Euroshop macht weniger Gewinn - Prognose bestätigt
- Gewinn unter dem Strich um 10,7% auf 28,4 Mio
- Umsatz stieg um 2% auf 67,6 Mio Euro gegen Vorjahr
- Dividende von 1 Euro je Aktie vorgeschlagen
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist Deutsche Euroshop ist mit weniger Gewinn ins Jahr gestartet. In den ersten drei Monaten des Jahres ging dieser unter dem Strich um 10,7 Prozent auf 28,4 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen am Dienstagabend in Hamburg mitteilte. Grund waren höhere Zinsaufwendungen. Der Umsatz legte hingegen im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 67,6 Millionen Euro zu. Vor Steuern und Zinsen verdiente das Unternehmen 53,5 Millionen Euro und damit 0,2 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Kurs der Aktie bewegte sich kaum.
"Unsere operativen Kennzahlen entwickelten sich im ersten Quartal planmäßig, auch wenn das wirtschaftliche Umfeld weiterhin von verhaltener Konsumstimmung und geopolitischen Unsicherheiten geprägt war", sagte Firmenchef Hans-Peter Kneip laut Mitteilung. Er bestätigte die Prognosen für das Gesamtjahr. Der Hauptversammlung werde eine Dividende von einem Euro je Aktie vorgeschlagen.
Im laufenden Jahr dürfte der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) bei 211 bis 219 Millionen Euro liegen, bekräftigte Euroshop. Der operative Gewinn (Funds from Operations, FFO) dürfte 134 bis 142 Millionen Euro betragen. Der Jahresumsatz wird weiterhin bei 269 bis 277 Millionen Euro erwartet. Zum Portfolio von Deutsche Euroshop zählen unter anderem das Main-Taunus-Zentrum nahe Frankfurt am Main und die Altmarkt-Galerie in Dresden./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Euroshop Aktie
Die Deutsche Euroshop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 19,48 auf Tradegate (12. Mai 2026, 18:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Euroshop Aktie um -0,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Euroshop bezifferte sich zuletzt auf 1,49 Mrd..
Deutsche Euroshop zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von +2,67 %/+23,20 % bedeutet.
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Im Juni 2026, einfach mal auf die Webseite, Q3-Bericht schauen, dort ist der Finanzkalender auf den letzten Seiten. Mein Tipp für die Div. 1,0 €
https://www.investmentweek.com/weniger-miete-mehr-bewertung-deutsche-euroshop-auf-wackligem-fundament/