Deutsche Euroshop macht weniger Gewinn - Prognose bestätigt

Im laufenden Jahr dürfte der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) bei 211 bis 219 Millionen Euro liegen, bekräftigte Euroshop. Der operative Gewinn (Funds from Operations, FFO) dürfte 134 bis 142 Millionen Euro betragen. Der Jahresumsatz wird weiterhin bei 269 bis 277 Millionen Euro erwartet. Zum Portfolio von Deutsche Euroshop zählen unter anderem das Main-Taunus-Zentrum nahe Frankfurt am Main und die Altmarkt-Galerie in Dresden./jha/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Euroshop Aktie

Die Deutsche Euroshop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 19,48 auf Tradegate (12. Mai 2026, 18:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Euroshop Aktie um -0,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,93 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Euroshop bezifferte sich zuletzt auf 1,49 Mrd..

Deutsche Euroshop zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von +2,67 %/+23,20 % bedeutet.