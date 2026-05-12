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    Aktien Europa Schluss

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    EuroStoxx unter Druck - Unsicherheit nimmt zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Waffenruhe mit Iran hängt laut Trump am seidenen Faden
    • EuroStoxx 50 verliert 1,48 Prozent auf 5.808,45 Punkte
    • SMI robuster, FTSE kaum verändert trotz Ölpreis
    Aktien Europa Schluss - EuroStoxx unter Druck - Unsicherheit nimmt zu
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die verfahrene Lage im Iran-Konflikt hat den EuroStoxx 50 am Dienstag stark belastet. Die seit fast fünf Wochen dauernde Waffenruhe mit dem Iran hängt nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump am seidenen Faden, nachdem der Vorschlag des Irans zur Beendigung des Kriegs bei diesem auf Unverständnis gestoßen war.

    Der Leitindex der Eurozone verlor 1,48 Prozent auf 5.808,45 Punkte. Als Belastung kamen die weiter anziehenden Ölpreise und der überraschend starke Anstieg der Inflation in den USA im April hinzu.

    Außerhalb der Eurozone präsentierten sich die Börsen robuster. So legte der SMI in Zürich um 0,14 Prozent auf 13.119,53 Punkte zu. Der britische FTSE 100 gab geringfügig auf 10.265,32 Punkte nach. An beiden Handelsplätzen stützten defensive Schwergewichte die Kurse./la/he





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