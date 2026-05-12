LION E-Mobility: Q1-Ergebnisse und Ausblick für 2026 bestätigt
Trotz rückläufiger Erlöse im ersten Quartal setzt LION E-Mobility auf Effizienz, starken Cashflow und neue Batterieprojekte, um 2026 deutlich zu wachsen.
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- LION E-Mobility veröffentlichte im Q1 2026 einen Umsatz von 3,3 Mio. EUR, was niedriger ist als im Vorjahr (6,5 Mio. EUR)
- Das EBITDA blieb mit 0,3 Mio. EUR positiv, trotz Umsatzrückgang, und entspricht einer Marge von 10,1 %
- Der operative Cashflow stieg auf 3,0 Mio. EUR, bedingt durch Kostendisziplin und bessere Zahlungsbedingungen
- Das Unternehmen plant die Produktion der Hochleistungs-NMC+-Batteriezellen ab dem dritten Quartal 2026 und erwartet dadurch einen Umsatzanstieg in der zweiten Jahreshälfte
- Im BESS-Geschäft hat LION im vierten Quartal 2025 sein erstes Projekt mit 5 MW / 20 MWh verkauft, das im Sommer 2026 in Betrieb genommen wird
- Für 2026 wird ein Umsatz von über 35 Mio. EUR und ein erneut positives EBITDA erwartet, trotz vorübergehender Produktionsunterbrechung im zweiten Quartal aufgrund von Umrüstungsarbeiten
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Zahlen Q1 2026 LION Group, bei LION E-Mobility ist am 12.05.2026.
Der Kurs von LION E-Mobility lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,7600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,28 % im
Plus.
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