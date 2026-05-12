Insmed Aktie steigt zweistellig um +10,81 % - 12.05.2026

Die Insmed Aktie notiert aktuell bei 97,35€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +10,81 % zugelegt, was einem Anstieg von +9,50 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,14 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Insmed Aktie. Nach einem Plus von +2,14 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 97,35€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Insmed ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Fokus auf seltene und schwere Lungenerkrankungen. Hauptprodukt ist Arikayce zur Behandlung von NTM-Lungenerkrankungen. Marktstellung: Nischenanbieter im Orphan-Drug-Segment. Wichtige Konkurrenten: u.a. Johnson & Johnson, Novartis, GSK im Atemwegsbereich. USP: Spezialisierung auf seltene pulmonale Indikationen und inhalative Formulierungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Insmed in den letzten drei Monaten Verluste von -28,78 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Insmed Aktie damit um -27,52 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -32,58 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -39,64 % verloren.

Während Insmed heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -2,26 %. Damit gehört Insmed heute zu den auffälligeren Werten.

Insmed Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -27,52 % 1 Monat -32,58 % 3 Monate -28,78 % 1 Jahr +51,54 %

Informationen zur Insmed Aktie

Stand: 12.05.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 216 Mio. Insmed Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,14 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Gilead Sciences und Co.

Gilead Sciences, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,00 %.

Insmed Aktie jetzt kaufen?

Ob die Insmed Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Insmed Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.