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    Zehn Jahre Haft für Cum-Ex-Akteur Hanno Berger

    Für Sie zusammengefasst
    • Hanno Berger zu zehn Jahren Haft verurteilt
    • Strafen aus Bonn und Wiesbaden zusammengelegt
    • Cum-Ex-Schaden mindestens zehn Milliarden Euro
    Zehn Jahre Haft für Cum-Ex-Akteur Hanno Berger
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Cum-Ex-Drahtzieher Hanno Berger muss wegen Steuerhinterziehung eine Haftstraße von zehn Jahren verbüßen. Er war vom Bonner Landgericht und vom Landgericht Wiesbaden verurteilt worden. Nun wurden die von den beiden Gerichten verhängten Freiheitsstrafen für den 75-Jährigen zu einer Gesamtstrafe von zehn Jahren zusammengezogen, wie ein Sprecher des Landgerichts Bonn sagte. Zuvor hatte der WDR darüber berichtet. Berger sitzt bereits seit 2022 hinter Gittern.

    Über sogenannte Cum-Ex-Deals ließen sich Investoren von Finanzämtern Steuern auf Dividenden erstatten, die gar nicht gezahlt worden waren. Die Geschäfte waren in ihrer Hochphase zwischen 2006 und 2011 bei vielen Banken verbreitet, der Skandal gilt als größter Steuerbetrug der deutschen Geschichte. Der Steueranwalt Berger gilt als Wegbereiter für die Cum-Ex-Aktiendeals in Deutschland, mit denen der Fiskus um mindestens zehn Milliarden Euro geprellt wurde.

    Das Bonner Landgericht verurteilte Berger im Jahr 2022 wegen besonders schwerer Steuerhinterziehung in drei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren. Das Landgericht Wiesbaden verurteilte ihn wegen schwerer Steuerhinterziehung zu acht Jahren und drei Monaten. Beide Strafen wurden nun zu einer Gesamtstrafe verrechnet./bf/DP/he





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