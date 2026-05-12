DocMorris AG: Aktionäre stimmen für stabile Führung & Strategie
Klares Bekenntnis zur eingeschlagenen Richtung: An der Generalversammlung 2026 in Zürich stärken die Aktionäre Führung und Strategie der DocMorris AG deutlich den Rücken.
Foto: Zur Rose Group AG
- Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten bei der Generalversammlung 2026 in Zürich deutlich für die Kontinuität in Führung und Strategie der DocMorris AG.
- Die wiedergewählten Verwaltungsratsmitglieder sind Prof. Dr. Andréa Belliger, Walter Oberhänsli (Präsident), und Florian Seubert; neu gewählt wurden Thomas Bucher, Nicole Formica-Schiller und Dr. Thomas U. Reutter.
- Der Verwaltungsrat und der Vergütungs- und Nominationsausschuss wurden entsprechend den Vorschlägen des Verwaltungsrats bestätigt, inklusive der Wahl von Nicole Formica-Schiller in den Ausschuss.
- Das klare Votum der Aktionäre wird als Unterstützung für die bisherige Strategie und die positiven operativen Fortschritte gewertet, insbesondere das starke Umsatzwachstum im ersten Quartal 2026 von 10,7 %.
- DocMorris plant, im Jahr 2026 den EBITDA-Breakeven zu erreichen, was durch die beschleunigte positive Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal gestützt wird.
- Das Unternehmen bleibt offen für einen konstruktiven Dialog mit dem größten Aktionär bezüglich einer möglichen Vertretung im Verwaltungsrat.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei DocMorris AG (ex zur Rose) ist am 19.08.2026.
Der Kurs von DocMorris AG (ex zur Rose) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,6225EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,49 % im Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,6250EUR das entspricht einem Plus von +0,03 % seit der Veröffentlichung.
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